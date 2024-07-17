ABD-Çin Rekabetinde Yeni Cephe Açıldı!

ABD-Çin Teknoloji Savaşı Okyanus Altına İndi: Denizaltı Kabloları Hedefte

ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabeti, özellikle çip savaşları bağlamında devam ederken, bu rekabet okyanusların derinliklerine kadar uzandı. Dünya genelini saran ve uzunluğu yaklaşık 1,4 milyon kilometreyi bulan denizaltı kabloları, artık uluslararası ilişkilerde önemli bir gerilim kaynağı haline gelmiştir.

Bu yılın başlarında, Yemen'deki İran destekli Husilerin, İsrail, ABD ve İngiltere gemilerine yönelik gerçekleştirdikleri saldırılar sırasında, Kızıldeniz'deki 15 kritik denizaltı kablosundan dördünün kesilmesi büyük bir olay olarak manşetlere taşındı.

Bu durum, denizaltı kablolarına olan farkındalığı artırarak, bu kritik altyapıların jeopolitik çekişmelerde nasıl bir rol oynayabileceğini gözler önüne serdi.

Kabloların Önemi ve Uzunluğu

Telekomünikasyon sektöründeki araştırma şirketi TeleGeometry, denizaltı kablolarının dünya genelinde önemli bir iletişim altyapısını oluşturduğunu vurguluyor. Bu kablolar, küresel internetin omurgasını temsil ediyor ve kıtalararası veri trafiğinin yüzde 99’unu taşıyor.

Örneğin, İrlanda'yı Birleşik Krallık'a bağlayan 131 kilometrelik CeltixConnect kablosu, kısa mesafelerde hizmet verirken; 20 bin kilometre uzunluğundaki Asia America Gateway kablosu gibi daha uzun bağlantılar, uluslararası iletişimi sağlıyor.

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Gelecekte Daha Fazla Kablo Döşenecek

Dijital hizmetlerin, video akışının ve bulut çözümlerinin yaygınlaşması, denizaltı kablolarına olan talebin artmasına neden oluyor. Bu nedenle, önümüzdeki yıllarda dünya genelinde denizaltı kablolarının sayısının artması bekleniyor.

TeleGeometry’nin verilerine göre, 2024 yılı itibarıyla 574 aktif ve planlanan denizaltı kablosu bulunuyor. Bu kablolar, internet trafiğini yönetirken kritik bir rol oynamaktadır.

Denizaltı Kablolarının Kritik Önemi

Denizaltı kabloları, dünya genelindeki iletişim ağlarının büyük bir kısmını oluşturur. Akamai Labs'ın baş teknoloji sorumlusuna göre, herhangi bir uluslararası iletişimde, kullanıcılar genellikle bu kablolar aracılığıyla veri iletiminde bulunurlar.