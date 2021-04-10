ABD-Çin kavgası BM'ye sıçradı

ABD, Çin'in saldırganlığı nedeniyle Tayvan'ın Birleşmiş Milletler (BM), WHA, ICAO ve INTERPOL'e katılımını istedi.

ABD tarafından Çin'in saldırganlığına karşı koymak için tasarlanan yasa tasarısı, Tayvan'ın BM'ye ve diğer üç büyük uluslararası kuruluşa katılımını isteyen bölümlere yer verildi.

Perşembe günü, Senatör Bob Menendez tarafından açıklanan tasarı, Çin'in insan hakları ihlali, saldırgan davranışları ve sınır komşusu Tayvan'a karşı yaptığı sınır ihlalleri başlıkları altında toplandı.

ABD-Tayvan ortaklığının geliştirilmesi ile ilgili bir bölümün 7. maddesinde "Tayvan'ın "Birleşmiş Milletler'e katılımı müttefiklerin yararına olacaktır." denildi.

Ayrıca ABD, Tayvan'ın Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL), diğer küresel kuruluşlara katılımı konusunda çağrıda bulundu.

Tayvan'a BM vetoları

Tayvan BM'ye ilk başvurusunu 1971 yılında yaptı fakat Çin 2758 sayılı BM Kararı'nı gerekçe göstererek kararı veto ettirdi.

Karar göre Çin özerk bölgelerinde Birleşmiş Milletler nezdindeki tek meşru temsilcisi Pekin Hükümeti olarak gözüküyor.

2007'de yeniden başvuran Tayvan Çin'in bir parçası olduğu gerekçesiyle BM'ye Tayvan adı altında katılamadı.

Kaynak: star.com.tr