ABD, Çin İngiltere ﻿resmen duyurdular! Dünya bu sözleri çok konuşuyor: Koronavirüs hakkında dikkat çeken itiraf!

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen ve buradan dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs (Kovid-19) milyonlarca hayata mal oldu.

Aşılar ve daha bulaşıcı ancak daha hafifi Omicron'un baskın tür haline gelmesi ile dünya yıllar sonra normale dönmüş durumda.

Dünya genelinde pek çok ülke eski normale adapte olurken 'virüsün sıfır noktası' olan Çin'den dikkat çeken Haberler gelmeye devam ediyor.

Koronavirüsün Çin’de başlayan yolculuğu dönüp dolaşıp yine bu ülkeyi vurdu.

Bir süredir vaka ile ölü sayısının açıklanmadığı ülkede tablonun vahameti net olarak bilinmezken, her gün milyonlarca kişinin virüse yakalandığı belirtiliyor

ÇİN'DEN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Uzun süredir 'sıfır kovid' politikasında ısrar eden Pekin'den itiraf gibi bir açıklama geldi.

Çin Devlet Başkanı Xi koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 'sıfır kovid' politikasındaki hataları kabul etti.

Dünya genelinde 650 milyondan fazla insana bulaşan Koronavirüs, 6.5 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Xi bu politikanın huzursuzluğu neden olmasının doğal olduğunu belirtti.

'Covid-19 ortaya çıktığından beri insanı, hayatı ön planda tuttuk' diyen Çinli lider açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Olağanüstü çabalarla eşi benzeri görülmemiş güçlüklerin ve zorlukların üstesinden geldik ve bu hiç kimse için kolay bir yolculuk olmadı. hurriyet'in aktardığı habere göre: Artık zorlukların devam ettiği yeni bir Covid yanıtı aşamasına girdik. Azim ve dayanışma zafer anlamına gelirken, üstesinden gelmek için ekstra çaba gösterelim.'

Aynı habere göre, 7 Aralık'ta önlemlerin gevşetilmesi sonrası on milyonlarca kişi koronavirüse yakalandı.

ÇİN'İN KORONA BELGELERİNDEKİ ŞOKE EDEN İFADELER

Geçtiğimiz dönemde Çin'in 'Koronavirüs belgeleri' ABD'li yetkililer tarafından ele geçirilmiş ve Çin'in sır gibi sakladığı proje deşifre olmuştu.

ABD basınında geniş yer bulan söz konusu belgelere göre, Çinli bilim adamları son altı yıldır Koronavirüs dahil biyolojik ve genetik silahlar üzerinde araştırmalar yürütüyor.

Aynı belgelere göre, 2015'ten beri SARS koronavirüslerinin askeri potansiyelini değerlendiren Peki yönetimi bu projeyi olası bir 'Üçüncü Dünya Savaşı' senaryosu için hazır tutuyor.Korona salgınında 1 milyonun üzerinde ölüm ile can kaybının en çok yaşandığı ülke ABD olurken, onu Brezilya ve Hindistan izliyor.

Söz konusu belgelerde bu proje bir savaş durumunda 'zaferin temel silahı' olarak adlandırılıyor ve detaylı incelemeler sunuyor. Belgelerde Üçüncü Dünya Savaşı'nın beklenenin aksine kimyasal ve nükleer silahlar ile değil, biyolojik silahlar ile yapılacağı tezi yer alıyor.

ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan iki atom bombasına atıfta bulunan belgelerde biyolojik silahların yeni bir Dünya savaşında 'zafer için temel silah' olacağının altı çiziliyor.

Halk Kurtuluş Ordusu'nda görev alan bilim adamlarının hazırladığı dosya, hastalıkların 'daha önce hiç görülmemiş bir şekilde' silah yapmak için manipüle edilmesini incelediğini iddiası yer alıyor.

ABD'de yapılan araştırmada koronavirüsten ölenlerin beyni açıldı! Ortaya çıkan manzara şaşkınlık yarattı

ABD'de gerçekleştirilen bir araştırmada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden insanların otopsi yoluyla beyinleri açıldı. Doktorlar, hastaların beyinlerinde dahi virüse saptanması sebebiyle büyük şaşkınlık yaşadılar. Koronavirüs salgını dünya genelinde milyonlarca kişinin ölümüne neden oldu. Bir yandan salgının etkileri devam ederken, diğer yandan salgınla ilgili araştırmalar da sürüyor. ABD'de yapılan bir araştırma, hastalığın ürkütücü boyutlarını bir kez daha gözler önüne sürdü.

44 KİŞİNİN OTOPSİ SONUÇLARI İNCELENDİ

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde (NIH) araştırmacılar, yaş ortalaması 62,5, bir kısmının ek hastalığı olan ve Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 44 kişinin otopsi sonuçlarını inceledi.Tamamı Kovid-19'a karşı aşı yaptırmayan bu kişilere ait cesetlere Nisan 2020 ila Mart 2021'de otopsi yapıldı. Cesetlerden aldıkları kan örnekleri inceleyen araştırmacılar, 38 cesedin kan plazmasında Kovid-19'a yol açan SARS-CoV-2 virüsü tespit etti. Araştırmacılar, 3 cesedin kan plazmasında SARS-CoV-2 tespit edilmediği, kalan 3'ünde ise kan plazmasının mevcut olmadığı sonucuna ulaştı.

BEYİNDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Diğer yandan, araştırmacılar, cesetlerin farklı bölgelerinde veya sıvılarında RNA tespit etti. Araştırmada, cesetlerden 11'inin sinir sistemine ait dokulardan kapsamlı örnekler alındı.SARS-CoV-2 RNA, cesetlerden birinde hipotalamus ve beyincikte, ikisinde de omurilik ve bazal ganglionda tespit edildi. Öte yandan, bulunan SARS-CoV-2 RNA'ların beyne verdiği zararın "az" olduğu sonucuna ulaşıldı.

Katar'dan Çin'den gelen yolculara negatif Kovid-19 testi ZORUNLULUĞU

Katar, bugünden itibaren Çin'den gelen tüm yolculara uçuştan 48 saat önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) negatif test zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

Şarku’l Avsat’ın Resmi Katar Haber Ajanso QNA’dan aktardığı habere göre, aşılama konusundaki konumlarına bakılmaksızın tüm yolculara test zorunluluğu getirildi.

Son günlerde artan grip vakaları, koronavirüs vakalarının önüne geçti…

Birçok ülke gibi Türkiye de maske, mesafe ve hijyen kurallarına eskisi gibi uyulmaması nedeniyle artan grip vakaları ile karşı karşıya.

İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, mevsimsel grip vakalarına karşı bol bol su içilmesi tavsiyesinde bulundu.

Dr. Başıbüyük, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok sıkıntılı günler yaşandığını hatırlattı. Gelinen noktada koronavirüsün eski yıkıcı ve tahrip edici etkisinin ortadan kalktığını gözlemlediklerini, en yoğun günlerinde Antalya'da 8 bin vaka görüldüğünü, bugün ise günlük vaka sayısının 10-15'e gerilediğini belirten Başıbüyük, "Fakat bu tamamen koronavirüsün ortadan kalktığı ve bittiği anlamına da gelmiyor." dedi.