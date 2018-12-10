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ABD-Çin arasında kritik gelişme! 1 Mart'a kadar...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, ABD ile Çin arasındaki ticaret gelişmelerinin 1 Mart'a kadar sonuçlanması gerektiğini söyledi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:09
ABD-Çin arasında kritik gelişme! 1 Mart'a kadar...

ABD'nin Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin 1 Mart’a kadar başarılı bir sonuca varması gerektiğini belirtti. Lighthizer, aksi durumda Çin ürünlerine yönelik yeni vergilerin hayata geçeceğini kaydetti.

Küresel piyasalar dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki görüşmelerin başarısız olması ihtimaline karşı gergin.

CBS’de Face the Nation programında konuşan Lighthizer, “Endişem zor bir tarih. ABD Başkanı’yla konuştuğumda Mart’ın ilerisinden bahsetmiyor” dedi.

'Mühletin sonunda vergiler yükseltilecek'

Lihgthizer, “Bu yolun sonu 90 günün sonunda vergilerin yükseltilmesi” ifadesini kullandı. Lighthizer, ABD adına Çin’le ticari müzakereleri yürüten isim ve bu açıklamasıyla 90 günlük müzakerelerin uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki tartışmalara da noktayı koymuş oldu.

Geçen hafta Arjantin’de G-20 zirvesi sırasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’le Başkan Donald Trump biraraya gelmişti. Amerika Ocak 2019’dan itibaren Çin ürünlerine yönelik vergileri yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarmayı planlıyordu. İki liderin görüşmesinin ardından konuyla ilgili 90 gün müzakere kararı alınmıştı.

 

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 14:09
  1. ABD
  2. Çin
  3. G-20

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