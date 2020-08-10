  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

ABD Chicago'da mağazaları yağmalayan gruba polis müdahale etti

Olayları bastırmaya çalışan 13 polis memuru yaralanırken, 100'den fazla kişi de gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 17:51:09 -
ABD Chicago'da mağazaları yağmalayan gruba polis müdahale etti

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Chicago kentinde, mağazaları yağmalayıp, iş yerlerine zarar veren gruba çok sayıda polis ekibi müdahale etti.

Chicago Polisi Sözcüsü Tom Ahem, Twitter'dan yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Michigan Caddesi'nde bir grubun mağazaları yağmaladığını ve iş yerlerine zarar verdiğini kaydetti.

Gruptan birilerinin polise ateş açılması üzerine karşılık verildiğini, 13 polis memurunun yaralandığını duyurdu.

Olaylara karışan 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirilirken, kent merkezinde metro ve otobüs seferleri bir süreliğine durduruldu.

Öte yandan Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfood da yaptığı açıklamada, "Bu olanlar kentimiz için bir utanç." değerlendirmesinde bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Darbeci Sisi'ye büyük şok! Hukuksuz anlaşma Mısır'ı fena karıştırdı
Dünya

Darbeci Sisi'ye büyük şok! Hukuksuz anlaşma Mısır'ı fena karıştırdı

Kahire ve Atina arasında Türkiye'ye karşı imzalanan hukuksuz anlaşma Mısır'da infiale yol açtı. Yurt dışında yaşayan Mısırlı muhalifler, Yun..
Dilipak’a davada ilk fire Niğde Kadın Kolları’ndan
Siyaset

Dilipak’a davada ilk fire Niğde Kadın Kolları’ndan

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın parti içinde ihtilaf oluşturarak 81 il kadın kolları başkanının yazarımız Abdurrah..
Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen CHP'li isim canlı yayında duyurdu! Muharrem İnce ile ilgili bomba iddia
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen CHP'li isim canlı yayında duyurdu! Muharrem İnce ile ilgili bomba iddia

Murat Karayalçın, yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karayalçın "Muharrem Bey 'be..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı