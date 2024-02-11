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Gündem ABD Büyükelçisinden Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
Gündem

ABD Büyükelçisinden Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-02-11 11:04:00 -
ABD Büyükelçisinden Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD Kongresinin Türkiye'nin 40 yeni ve 79 modernize edilmiş F-16 uçağı satın almasını onaylama kararının ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, X sosyal medya hesabından Flake'in ABD Kongresinin Türkiye'nin F-16 satın almasını onaylamasına ilişkin ifadelerini paylaştı.

Büyükelçi Flake, "Kongrenin bu hafta, Türkiye'nin 40 yeni ve 79 modernize edilmiş F-16 uçağı satın almasını onaylama kararı ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Türkiye'nin F-16 filosu, NATO'nun gücü açısından hayati önem taşımakta, müttefiklerin gelecekte birlikte çalışabilirliğini teminat altına almaktadır." ifadelerini kullandı.

- F-16 satışına ilişkin 15 günlük inceleme süreci tamamlandı

ABD yönetiminin 26 Ocak'ta Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin Kongreye gönderdiği resmi bildirimin ardından yasal olarak belirlenen 15 günlük inceleme süreci, satışı durduracak engelleme olmadan tamamlandı.

ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Ocak'ta Kongreye gönderdiği resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme ve itiraz sürecinde sadece Kentucky Senatörü Rand Paul'ün Senatoya sunduğu itiraz gündeme geldi.

Paul'ün sunduğu tasarı Senato Dış İlişkiler Komitesine havale edilirken, burada tasarıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmadı.
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Böylece ABD yönetiminin resmi bildiriminin ardından Kongredeki 15 günlük süre dün gece ABD saatiyle sona erdi ve ABD Silah İhracat Kontrol Yasası (AECA) uyarınca satışa ilişkin sürecin ilgili kurumlar arasında başlamasının önünde engel kalmadı.

Türkiye, ABD'den 40 yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve envanterindeki 79 uçak için ise modernizasyon kiti talep etmişti.

 

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