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Gündem

ABD Büyükelçisinden Ayasofya paylaşımı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret görüntülerini elçiliğin sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 17:15:00 -
ABD Büyükelçisinden Ayasofya paylaşımı

 Yeni Akit  ANKARA 

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, Danıştay’ın kararının ardından müzeden camiye döndürülen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni ziyaret etmişti. Bu ziyaretini sosyal medya hesabından fotoğraflarıyla paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Ayasofya Camii Şerifi’ni ziyaret eden ABD’nin Ankara Büyük elçisi David Michael Satterfield ve eşi Elizabeth’in gezisi bugün büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından Ayasofya’da çekilen fotoğrafla paylaşım yapıldı. Büyükelçi Satterfield paylaşımında, “Önceki günlerde @ayasofyacamii'ni tekrar ziyaret eden Büyükelçi Satterfield ve eşi Elizabeth Fritschle, UNESCO Dünya Mirası listesindeki bu yerde ibadet ve ziyaret edenler ağırlanırken yapılan koruma çalışmalarını daha iyi anlama fırsatına sahip oldular.” ifadeleri kullanıldı.

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