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ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda sıcak gelişme!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli hakkında kovuşturma yapılmasına izin verdi.

16 Eylül 2018 Pazar 10:12
ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda sıcak gelişme!

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, başsavcılık, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği binasına 20 Ağustos 2018'de silahla ateş edilmesi olayına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 306. maddesinde yer alan "Yabancı bir devlete karşı hasmane hareketlerde bulunmak" suçundan şüpheliler Ahmet Çelikten, Osman Gündaş, Ersin Bayram ve T.B.K. hakkında fezleke hazırladı.

Başsavcılık, aynı kanun maddesindeki hüküm gereğince Adalet Bakanlığına gönderdiği yazıyla Adalet Bakanından kovuşturma izni talep etti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın talebi üzerine Çelikten, Gündaş, Bayram ve T.B.K. hakkında "Yabancı bir devlete karşı hasmane hareketlerde bulunmak" suçundan kovuşturma izni verdi. Söz konusu suçla ilgili hükümleri içeren ve bu suça yönelik kovuşturma yapılmasında

Adalet Bakanının izninin alınmasını öngören TCK'nın 306. maddesi ise şöyle:

"Türkiye devletini savaş tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak şekilde, yetkisiz olarak, yabancı bir devlete karşı asker toplayan veya diğer hasmane hareketlerde bulunan kimseye 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilir. Fiil sonucu savaş meydana gelirse faile müebbet hapis cezası verilir. Fiil, sadece yabancı devletle siyasal ilişkileri bozacak veya Türkiye devleti veya Türk vatandaşlarını misilleme tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak nitelikte ise faile 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilir. Siyasal ilişki kesilir veya misilleme meydana gelirse 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu maddede yer alan suçun kovuşturulması Adalet Bakanının iznine bağlıdır. Bu madde hükümleri, fiili savaş halinde ülke topraklarının tamamını veya bir kısmını işgal eden yabancı devlet kuvvetlerine karşı meşru müdafaa amaçlı direniş hareketleri hakkında uygulanmaz."

Olay

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği binasına 20 Ağustos'ta silahla ateş edilmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdikleri belirtilen Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş yakalanmış, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda saldırıyla ilgisi bulunduğu değerlendirilen 4 kişi daha gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 6 şüpheliden Çelikten, Gündaş ve Ersin Bayram tutuklanmış, aralarında T.B.K'nin de bulunduğu diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

FETÖ bağlantısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ise şüphelilerden Gündaş ile patronu Bayram'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantıları ortaya konmuştu. Gündaş'ın sosyal medya hesabından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in videolarını paylaştığı tespit edilmişti. Gündaş'ın çalıştığı lokantanın sahibi olan ve tutuklanan şüpheli Ersin Bayram'ın da telefon ve diğer dijital materyallerinin incelenmesi sonucu FETÖ irtibatı belirlenmişti.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin hazırladığı raporda, Bayram'ın, telefonuna FETÖ uygulamaları ile haberleşme programlarını indirdiğinin tespit edildiği ve telefonunda FETÖ elebaşı Gülen'in talimat içerikli vaazlarının yayımlandığı "herkul.org" isimli uygulamanın bulunduğu bilgisi yer almıştı.
İnternet trafik bilgisi incelenen Bayram'ın, internetten örgütün filmlerini araştırdığı ve telefonunda Gülen'e ait fotoğrafların olduğu tespit edilmişti.
Telefonu incelenen Bayram'ın albümünde de ilginç fotoğraflara ulaşılmıştı.

Gözaltı sorgusunda Bayram'a, 11 Eylül 2015'te ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi John Bass ile çektirdiği fotoğraf sorulmuş, ABD Büyükelçiliğinin, Amerika'ya ithalat ve ihracatı olan Türk firma ve STK'lara İstanbul'da kokteyl verdiğini ve bu kokteyle kendisinin de katıldığını öne süren Bayram, "Burada John Bass ve eski İstanbul Konsolosu ile fotoğraf çektirdim. Memleketim olan Giresun Yağlıdere nüfusunun yarısının Amerika'da olmasından dolayı resimleri de reklam amaçlı paylaştım." ifadesini kullanmıştı.

Büyükelçiliğe ateş açtıktan sonra kaçan Çelikten ile Gündaş'ın, elçilik çevresinde saldırıdan 20 dakika önce keşif yapmaları da görüntülere yansımıştı.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 10:12
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