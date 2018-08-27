0553 313 94 23

ABD Büyükelçiliğine saldırıda sıcak gelişme!

ABD'nin Ankara'da bulunan Büyükelçiliğine silahlı saldırıyla bağlantısı olduğu iddia edilen 3 kişi daha gözaltına alındı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:50
ABD Büyükelçiliğine saldırıda sıcak gelişme!

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş eden ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor.

Olayla bağlantısı bulunduğu iddiasıyla bir kişi daha yakalanırken, gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Daha önce Osman Gündaş'ın patronu olan ve terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu tespit edilen kişiyle, olayda kullanılan silahı temin ettiği belirlenen kişi gözaltına alınmıştı.

Asayiş İstihbarat ve Terörle Mücadele tarafından kurulan özel bir ekip tarafından olayın tüm detaylarının araştırıldığı ve şüphelilerin HTS'lerinin incelendiği öğrenildi.

Gözaltı süreleri uzatılan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:50
  1. Ankara
  2. ABD Büyükelçiliği
  3. ABD büyükelçiliğine saldırı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Genel Merkezi'nde polis memuru silahla yaralandı
    1. MHP Genel Merkezi'nde polis memuru..
    2. MİT ve Emniyet, her yerde onları..
    3. Fransa'da kritik görüşme gerçekleşti!
    4. İran'ın ABD'ye açtığı 'nükleer..
    5. Görenlere gözlerine inanamadı! 'Pes'..
    6. Cesedi balkon demirlerinde asılı..
    7. Frey ve Reyes'in ne kadar alacakları..
    8. Konya Ereğli 334 konut başvuruları
    9. ABD Büyükelçiliğine saldırıda sıcak..
    10. Beykoz Riva'da orman yangını!
    11. Lunaparkta korkunç olay! 1 gün sonra..
    12. Samsun TOKİ evleri başvurusu fiyatları
    13. Rusya'dan son dakika duyurusu: ABD..
    14. Netanyahu baskı yaptı! Ağlama Duvarı..
    15. Almanya’dan flaş Türkiye açıklaması!
    16. Karadeniz'de bir ilk! Araplar satın aldı
    17. ABD'de Kurban Bayramı 'Diriliş..
    18. Avrupa Birliği'nden Arakan açıklaması:..
    19. ABD kongre heyeti Türkiye'de! İlk..
    20. BM'nin 'Arakan çağrısına' AK Parti'den..
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk