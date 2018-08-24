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ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda sıcak gelişme!

ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda flaş gelişme yaşandı. Soruşturmada şüpheli sayısı 4'e yükseldi. Şüpheliler için MASAK'tan rapor istendi, HTS kayıtları inceleniyor.

24 Ağustos 2018 Cuma 21:17
ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda sıcak gelişme!

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine bir araç içinden 6 el ateş edilmesi olayıyla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın sorgusu devam ederken, ateş edilmesiyle ilgili bağlantısı bulunduğu tespit edilen 2 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Asayiş ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel bir ekip tarafından olayın tüm detaylarının araştırıldığı, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Bu arada, Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın gözaltı süresi de uzatıldı.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 21:17
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