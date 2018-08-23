ABD Büyükelçiliği'ne saldıran provokatörler FETÖ'cü çıktı

Ankara'da ABD Büyükelçiği'ne saldırıp alkolü bahane edenler FETÖ'cü çıktı.

Ankara'da ABD Büyükelçiliği'ne 6 el ateş açıp kaçan Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş, Türk polisinin titiz çalışması sonucu 12 saat gibi kısa bir sürede yakalandı. Saldırganlardan Çelikten’in elçiliğe ateş açtığı, Gündaş’ın ise aracı kullandığı belirlendi.



ALKOLÜ BAHANE ETTİLER



Suçlarını itiraf eden Çelikten ve Gündaş, ilk ifadelerinde saldırıda kullandıkları araçta alkol aldıklarını iddia etti. Çelikten, “Son dönemlerde dolar artışı, ABD Başkanı’nın açıklamaları canımızı sıktı, ondan yaptım. Yönlendiren, talimat veren, azmettiren kimse yok. Son dönemde yaşananlara sinirlenerek kendim böyle bir olay yapmaya karar verdim” dedi. Güneş'te yer alan habere göre; Hiçbir terör örgütüyle bağlantılarının olmadığını söyleyen ikilinin cep telefonlarıyla, sosyal medya hesapları da emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı. Zamanlaması dikkat çeken provokasyon amaçlı saldırıda, ABD’nin Merkez Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) tam destek verdiği Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) bağlantıları tespit edildi. Gündaş’ın incelenen sosyal medya hesabının, FETÖ’ye destek paylaşımlarıyla dolu olduğu ortaya çıktı.



SOSYAL MEDYADAN FETÖ'YE TAM DESTEK



Sayfasında, ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki ininde yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in videolarının sürekli paylaşıldığı belirlendi. Gündaş’ın hesabında ihanet çetesi liderinin, FETÖ’nün ‘yeniden yapılanmaya’ yönelik propaganda amaçlı hazırladığı birçok mesajı yer alıyor. Gündaş'ın, Feto’nun “Allah hizmetlerinizi zayi etmeyecek, tamamına erdirtecektir” başlıklı videosunu “Allah’ın izniyle” ifadeleriyle paylaşması dikkat çekiyor. Emniyet ve istihbarat güçleri, Gündaş’ın örgüt propagandası yaptığı sosyal medya hesabıyla bağlantıları hakkındaki araştırmalarını yoğunlaştırdı.



