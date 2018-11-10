ABD Büyükelçiliği'nden 'mühimmat patlaması' mesajı

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, 'Hakkari’deki mühimmat deposunda meydana gelen üzüntü verici patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. ABD olarak yanınızdayız' ifadeleri kullanıldı.

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