ABD Büyükelçiliği'nden 'mühimmat patlaması' mesajı
Terör örgütü PYD/PKK'nın hamiliğini yapan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Hakkari'de meydana gelen mühimmat patlaması için 'taziye' mesajı geldi.10 Kasım 2018 Cumartesi 22:13
ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, 'Hakkari’deki mühimmat deposunda meydana gelen üzüntü verici patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. ABD olarak yanınızdayız' ifadeleri kullanıldı.
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