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ABD Büyükelçiliği'nden 'mühimmat patlaması' mesajı

Terör örgütü PYD/PKK'nın hamiliğini yapan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Hakkari'de meydana gelen mühimmat patlaması için 'taziye' mesajı geldi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 22:13
ABD Büyükelçiliği'nden 'mühimmat patlaması' mesajı

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, 'Hakkari’deki mühimmat deposunda meydana gelen üzüntü verici patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. ABD olarak yanınızdayız' ifadeleri kullanıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 22:13
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