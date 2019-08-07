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ABD Büyükelçiliğinden güvenli bölge açıklaması

Türk ve ABD'li askeri heyetler arasında güvenli bölge konusunda mutabık kalınan konularla ilgili ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de açıklama yaptı

07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:43
ABD Büyükelçiliğinden güvenli bölge açıklaması

ANKARA (AA) - ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye'de güvenli bölge kurulmasına ilişkin görüşmelerde bazı konularda uzlaşıya varıldığını bildirdi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, ABD'li ve Türk heyetlerin 5-7 Ağustos tarihlerinde Milli Savunma Bakanlığında Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasının eş güdümünü planlamak üzere, görüşmeler yaptığı hatırlatıldı.

Görüşmelerde üzerinde uzlaşı sağlanan konular şu şekilde sıralandı:

"Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için alınacak ilk tedbirleri hızla uygulaması, güvenli bölgenin tesisinin birlikte koordine edilmesi ve yönetilmesi amacıyla Türkiye'de ortak operasyon merkezinin mümkün olan en kısa sürede kurulması, güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerlerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönebilmeleri için her çabanın gösterilmesi."


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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:43
  1. ABD
  2. Büyükelçilik
  3. Suriye

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