0553 313 94 23
impression

ABD Büyükelçiliği'nden Başkan Erdoğan'a cevap!

Başkan Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pittsburgh kentinde sinagoga düzenlenen silahlı saldırıyla alakalı kınama mesaj yayınladı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ise Erdoğan'ın mesajına Türkçe cevap verdi.

28 Ekim 2018 Pazar 16:07
ABD Büyükelçiliği'nden Başkan Erdoğan'a cevap!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Pittsburgh kentinde sinagoga düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Twitter'dan İngilizce mesaj yazan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saldırıyı kınıyorum, baş sağlığı diliyorum. Türkiye, dünyanın her yerinde her türlü terörizmi açık bir şekilde kınamaktadır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına, ABD'nin Ankara büyükelçiliği Türkçe cevap verdi.

46 yaşındaki ABD vatandaşı Robert Bowers tarafından Pittsburgh kentindeki sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişinin öldüğünü, 4'ü polis 6 kişinin yaralandığını açıklanmıştı.

Saldırının ardından New York'taki sinagoglara güvenlik güçleri konuşlandırılmıştı.

Her yıl silahlı saldırılar nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ABD'de bireysel silahlanma ve silah yasası tartışmaları sık sık gündeme geliyor.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 16:07
  1. ABD Ankara Büyükelçisi
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sürücünün öldüğü kazada, hız kadranı 150’de takılı kaldı
    1. Sürücünün öldüğü kazada, hız kadranı..
    2. Mutlu evlilik kadınlar için gelecek..
    3. Arnavutköy'de kapkaç dehşeti
    4. Anderson Talisca fırtınası dinmiyor!..
    5. Brezilya’da seçim öncesi silahlı..
    6. ABD Büyükelçiliği'nden Başkan..
    7. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan..
    8. Sokakta yürürken kamyonetin altında..
    9. Amerika'dan Erdoğan'a Türkçe yanıt!
    10. Suriye'deki Türkmenler, Irak'a geri..
    11. Zeytinburnu'nda sokakta yürürken..
    12. İran’dan ABD’ye karşı hamle! Bunu ilk..
    13. Giresun'da denize düşen 17 yaşındaki..
    14. Bursa'da traktör faciası! Feci şekilde..
    15. Ameliyat korkunuz varsa...
    16. Ankara’daki vahşetin zanlısı enselendi!
    17. Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu! 1..
    18. Terör örgütü YPG, Tel Rıfat’dan..
    19. İngilizler, suçu Karius'da buldu!
    20. Taziyeden dönen ağabey-kardeşi vurdular
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak?
    İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”
    Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”