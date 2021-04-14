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Gündem ABD Büyükelçiği’nden flaş PKK açıklaması Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan için…
Gündem

ABD Büyükelçiği’nden flaş PKK açıklaması Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan için…

ABD Büyükelçiliği'ndan flaş PKK açıklaması geldi. Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından "Murat Karayılan'ın yerini ihbar edenlere 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan içinse 3 milyon dolara kadar ödül verilecektir" ifadeli bir paylaşım yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 15:50:00 -
ABD Büyükelçiği’nden flaş PKK açıklaması Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan için…

Büyükelçiliğin Twitter hesabından "hatırlatma" notuyla yapılan açıklamada "PKK’nın kilit isimleri Murat Karayılan'ın yerini ihbar edenlere 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan içinse 3 milyon dolara kadar ödül verilecektir. Bilgi sağlayan kişilerin kimliği tamamen gizli tutulacaktır" ifadelerine yer verildi.

 

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Yorumlar

ömer

eniştem beni niye öptü
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