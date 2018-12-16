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ABD bütçesi 205 milyar dolar açık verdi

ABD'de federal bütçe Kasım ayında 205 milyar dolar açık verdi.

16 Aralık 2018 Pazar 01:08
ABD bütçesi 205 milyar dolar açık verdi

ABD'de federal bütçe Kasım ayında 205 milyar dolar açık verdi. Analistler ise 188 milyar dolar açık bekliyordu.

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre Kasım ayında bütçe harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 411 milyar dolar olurken, bütçe gelirleri ise yüzde 1 azalarak 206 milyar dolar olarak gerçekleşti.

1 Ekim 2018'de başlayan mali yılın ilk 2 ayında bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 202 milyar dolardan 305 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 01:08
  1. ABD
  2. Cari Açık
  3. ABD Hazine Bakanlığı
  4. ABD bütçesi

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