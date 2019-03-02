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ABD bunu da yaptı! Venezuela askerlerini satın almak için bakın kaç dolar vaadettiler!

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, yüzden fazla Ulusal Muhafız’a ihanet karşılığında 20 bin dolar vaadedildiğini söyledi.

02 Mart 2019 Cumartesi 01:34
ABD bunu da yaptı! Venezuela askerlerini satın almak için bakın kaç dolar vaadettiler!

Padrino'nun Venezuela hükümeti internet sitesinden yayınlanan açıklamasında, "Yüzden fazla muhafız saydık. Aslında 20 bin dolar alma umuduyla sınırı geçenlerin sayısı o kadar da fazla değil" ifadeleri yer aldı.

"Asker, şeref kanununa bağlı kalır"

Padrino, verilen bu sözlerin gerçek olmadığını ve ihanetçilerin ülkenin silahlı kuvvetlerinin savaş kabiliyetine etki etmeyeceklerini belirterek, "Diğer tarafa geçenler kandırılmış genç insanlardır ve bu bizim için bir felaket değil. Bizler için onlar hiçbir zaman asker olmadı. Asker, asla paralı asker olamaz. Asker şeref kanununa bağlı kalır" dedi.

Daha önce, Kolombiya Göçmenlik Bürosu Başkanı Christian Kruger Sarmiento, Venezuela ordusundan ayrılan asker sayısının 320 olduğunu, Venezuela Analitica portalı da bu sayının 567'ye ulaştığını belirtmişti. Venezuela'nın BM temsilcisi Samuel Monkada bu rakamları absürd olarak nitelendirdi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 01:34
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