  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD Bulgaristan'da 2 bin 500 daimi askeri personel bulunduracak
Dünya

ABD Bulgaristan'da 2 bin 500 daimi askeri personel bulunduracak

Bulgaristan ile ABD savunma bakanlıkları arasında imzalanan 10 yıllık Karşılıklı İşbirliği Yol Haritası'nda, Bulgaristan’da daimi olarak konuşlandırılabilecek Amerikan askeri personel sayısı 2 bin 500 olarak belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 15:31:00 -
ABD Bulgaristan'da 2 bin 500 daimi askeri personel bulunduracak

Bulgaristan ile ABD savunma bakanlıkları arasında imzalanan 10 yıllık Karşılıklı İşbirliği Yol Haritası'nda Bulgaristan'da kalıcı olarak görevlendirilebilecek Amerikan askeri personel sayısı 2.500 olarak belirlendi.

Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Amiral Emil Eftimov, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov'un geçen hafta Washington'a yaptığı ziyarette ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile imzaladığı belgenin içeriğini basına bildirdi.

Eftimov, ABD'nin Bulgaristan'da tutabileceği askeri personel sayısının 2 bin 500 olacağını duyurdu. Ülkedeki Amerikan asker sayısının artmasının beklenmediğine işaret eden Eftimov, bu askerlerin ABD'nin Bulgaristan'da kullandığı 4 askeri üsse konuşlandırılacağını söyledi. Ülkede görev yapacak asker sayısı, dönüşümleri sırasında sınırlı 3 aylık bir süre içinde 5.000'e kadar çıkabiliyor.

Amiral Eftimov, Bulgaristan Ulusal Televizyonu'na (BNT) yaptığı açıklamada, "Novo Selo" kara kuvvetleri poligonu, "Bezmer" ve "Graf Ignatievo" hava üsleri ile "Aytos" askeri lojistik merkezinin de daraltmanın öngörüldüğünü belirtti. 

ABD-Bulgaristan Askeri İşbirliği Yol Haritası'na göre Amerika, Bulgar ordusunun modernizasyon programına 16 milyon 400 bin dolarlık mali destek sağlayacak.

Bulgaristan'daki ABD askeri temsilciliği, 2006 yılında iki ülke arasında ilk askeri işbirliği protokolünün imzalanmasıyla başladı. İkili işbirliği kapsamında Bulgaristan, ABD'den 8 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı da satın aldı. Uçaklar 2024 yılında Bulgaristan'a teslim edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bill Gates'ten yeni koronavirüs açıklaması
Dünya

Bill Gates'ten yeni koronavirüs açıklaması

Milyarder Bill Gates, hayatın ancak ikinci nesil koronavirüs aşılarının piyasaya sürülmesinden ve virüsün küresel olarak ortadan kaldırılmas..
‘Türk ordusu’ kurma yolunda ilerliyorlar! ‘Küçük model açıklamasını iyi okumak lazım’
Gündem

‘Türk ordusu’ kurma yolunda ilerliyorlar! ‘Küçük model açıklamasını iyi okumak lazım’

Azerbaycan'ın Ermenistan’ın küstah saldırılarına karşı kullandığı Türk sistemlerin başarısı tüm dünyada ilgi görüyor. Savunma Politikası Ana..
Aksungur SİHA'yı gören Yunan spiker kıskançlıktan böyle kudurdu
Gündem

Aksungur SİHA'yı gören Yunan spiker kıskançlıktan böyle kudurdu

TUSAŞ firması tarafından üretilen ANKA'nın geliştirilmiş versiyonu olan Aksungur SİHA hakkında konuşan Yunan spiker İoannis Theodoratos kısk..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay