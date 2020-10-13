ABD Bulgaristan'da 2 bin 500 daimi askeri personel bulunduracak

Bulgaristan ile ABD savunma bakanlıkları arasında imzalanan 10 yıllık Karşılıklı İşbirliği Yol Haritası'nda Bulgaristan'da kalıcı olarak görevlendirilebilecek Amerikan askeri personel sayısı 2.500 olarak belirlendi.

Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Amiral Emil Eftimov, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov'un geçen hafta Washington'a yaptığı ziyarette ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile imzaladığı belgenin içeriğini basına bildirdi.

Eftimov, ABD'nin Bulgaristan'da tutabileceği askeri personel sayısının 2 bin 500 olacağını duyurdu. Ülkedeki Amerikan asker sayısının artmasının beklenmediğine işaret eden Eftimov, bu askerlerin ABD'nin Bulgaristan'da kullandığı 4 askeri üsse konuşlandırılacağını söyledi. Ülkede görev yapacak asker sayısı, dönüşümleri sırasında sınırlı 3 aylık bir süre içinde 5.000'e kadar çıkabiliyor.

Amiral Eftimov, Bulgaristan Ulusal Televizyonu'na (BNT) yaptığı açıklamada, "Novo Selo" kara kuvvetleri poligonu, "Bezmer" ve "Graf Ignatievo" hava üsleri ile "Aytos" askeri lojistik merkezinin de daraltmanın öngörüldüğünü belirtti.

ABD-Bulgaristan Askeri İşbirliği Yol Haritası'na göre Amerika, Bulgar ordusunun modernizasyon programına 16 milyon 400 bin dolarlık mali destek sağlayacak.

Bulgaristan'daki ABD askeri temsilciliği, 2006 yılında iki ülke arasında ilk askeri işbirliği protokolünün imzalanmasıyla başladı. İkili işbirliği kapsamında Bulgaristan, ABD'den 8 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı da satın aldı. Uçaklar 2024 yılında Bulgaristan'a teslim edilecek.