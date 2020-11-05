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Dünya ABD bu olayı konuşuyor! Ölen isim meclise girdi
Dünya

ABD bu olayı konuşuyor! Ölen isim meclise girdi

ABD Başkanı Donald Trump Cumhuriyetçisi olarak anılan ve bir ay önce koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden David Andahl, Kuzey Dakota eyaletindeki seçimleri kazanarak meclise girdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 18:36:00 -
ABD bu olayı konuşuyor! Ölen isim meclise girdi

ABD’nin Kuzey Dakota eyaletinde, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden David Andahl, eyalet meclisi seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre kazandığı öğrenildi.

Trump Cumhuriyetçisi olarak anılan Andahl bu seçimlerde tekrar seçilmeyi başaran Vali Doug Burgum tarafından desteklenmiş ancak seçim çalışmalarını sürdürürken Covid-19’a yakalanarak 5 Ekim’de 55 yaşında hayatını kaybetmişti.

Demokrat Parti itiraz edebilir

Seçimlerden çok kısa bir süre evvel Andahl’ın hayatını kaybetmesi oy pusulaları posta yolu ile gönderilmeye de başlandığı için merak uyandırmış ancak Kuzey Dakota Eyalet Savcısı Wayne Stenejhem, Andahl’ın seçilmesi durumunda Cumhuriyetçi Parti’nin Temsilciler Meclisi üyesi görevine devam ederken hayatına kaybetmesi veya emekli olması durumunda olacağı gibi yeni birini atayabileceğini duyurmuştu.

Ancak bu durum kesinlik taşımıyor ve Demokrat Partiden gelebilecek itirazlar konuyu mahkemeye taşıyabilir.

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