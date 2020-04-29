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Dünya

ABD böyle bir gözdağı görmedi: 8 Ocak'taki saldırıdan daha büyüğünü yapacağız

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Abulfazl Şekarçi, Basra Körfezi'ndeki gerilime ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'ABD'ye çok ağır bir tokat indireceğiz. Bu 8 Ocaktaki saldırıdan daha büyük olacak' dedi.

2020-04-29 18:46:00 -
ABD böyle bir gözdağı görmedi: 8 Ocak'taki saldırıdan daha büyüğünü yapacağız

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Abulfazl Şekarçi, "ABD tarafından İran'ın menfaatlerine ve karasularına taciz edilirse ağır bir tokat indireceğiz" dedi.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Abulfazl Şekarçi, İran devlet televizyonuna verdiği demeçte gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD'nin bölgedeki askeri varlığını eleştiren Tuğgeneral Şekarçi, "Fars Körfezi’ne kıyısı olan ülkelerin kendileri bölgenin güvenliğini sağlama yeteneğine sahiptir. Amerikalılara sorum şu: Fars Körfezi sularında ne istiyorsunuz ve askeri birlikleri bu bölgede ne yapıyorlar? Bölgemizde bulunan ABD’liler uluslararası hukuka uymuyor. Denizi krletip balıkçılara zarar veriyor. Bununla birlikte ülkenin karasularına bile saygı göstermiyorlar" dedi.

"Ağır bir tokat indireceğiz"

Tuğgeneral Şekarçi,ABD Başkanı Donald Trump'ın İran iddiasına ilişkin, "ABD tarafından İran'ın menfaatlerine ve karasularına taciz edilirse ağır bir tokat indireceğiz. Bu Irak'taki Ayn el Esad üssüne yapılan darbeden de ağır olacaktır" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran hücum botlarının Amerikan gemilerini açık denizlerde taciz etmesi halinde vurulması talimatını verdiğini ileri sürmüştü.

ABD donanmasına bağlı Beşinci Filo, 16 Nisan'da Devrim Muhafızları Ordusuna ait 11 sürat teknesinin, Fars Körfezi'ndeki 6 ABD gemisine tehlikeli bir şekilde yaklaşarak taciz ettiğini öne sürmüştü. (MehrNews)

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