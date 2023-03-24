ABD borsalarını sarsan skandal!

Twitter’ın kurucusu milyarder Jack Dorsey’in başı dertte. Dorsey’in finansal teknoloji firması Block’un hisseleri geçtiğimiz gün %15 değer kaybetti. Hisselerdeki bu çöküşün sebebi ise açığa satış araştırmaları firması Hindernburg Research’ün son raporuyla bire bir bağlantılı. Raporda fintek ödeme şirketi Block’un zayıf kontrol mekanizmaları nedeniyle mali suç aktivitelerine izin verdiği ve bu aktivitelerin şirkete ait ödeme uygulaması Cash App’teki kullanıcı tabanını önemli ölçüde şişirdiği suçlaması yapılıyor.

CNBC’nin haberine göre, Hindenburg firması Block’un iç sistemlerini “uyumluluk konusuna ‘Vahşi Batı’ yaklaşımı” olarak tanımladı. Raporda, “2 yıllık araştırmamız, Block'un yardımcı olduğunu iddia ettiği demografik kesimden sistematik olarak yararlandığı sonucuna varmıştır” denildi. Araştırma firması, Block'un Cash App uygulamasının "bankasız" müşterilere hizmet verme konusunda başarılı olduğu belirtildi.

Açığa satış firmasının raporunda banka hesabı olmayan müşterilerin suç veya yasadışı faaliyetlerde bulunduğu iddia ediliyor. Hindenburg ayrıca Cash App’in uyumluluk programlarının da eksik olduğunu iddia etti.

Hindistanı karıştıran firmanın yeni hedefi Dorsey

Borsagundem com’un derlediği bilgilere göre açığa satış firması Hindenburg Research daha önce Hindistanlı milyarder Gautam Adani hakkında bir araştırma raporu yayınlamıştı. Adani’yi borsa manipülasyonu ile suçlayan Hindenburg firmanın değerinin offshore paravan şirketler tarafından şişirildiğini iddia etmişti.

Rapor öncesinde Asya’nın en zengin insanı olan Adani’nin serveti skandalın ortaya çıkmasıyla bir haftada 100 milyar dolar erimişti. Milyarderin Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yakın ilişkileri tartışmaya açılmış ve ülkede yolsuzluk iddialarına yol açmıştı.

Hindenburg’ün yeni hedefininse Jack Dorsey’in fintek firması Block olduğu görülüyor. Açığa satış firmasının iki yıl süren araştırmasında şirketin eski çalışanlarının ifadelerine de yer verdi. Eski çalışanlar firmada "suç ve dolandırıcılık faaliyetlerinin yaygın olduğu" belirtiyor. Ancak rapordaki iddialara göre, bu durum seslendirilse dahi şirket içerisinde bu sesler bastırılıyor, kullanıcıların endişeleri ise göz ardı ediliyor.

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Araştırma firmasının kapsamlı raporu, dahili sistemlerin ekran görüntülerini ve çalışan mesajlarını da içeriyor. Ayrıca, mali raporlamalarda yolsuzluk yapıldığı da iddia ediliyor.

Küçük bankalar üzerinden mali kuralları ihlal ediyor

Hindenburg Cash App'in gelirinin %35'i kadarlık bir kısmının değişim ücretlerinden elde edildiğini iddia etti. Firma yaklaşık 892 milyon dolarlık gelirin yasalarla sınırlandırılmış olması gerektiğine dikkat çekti.

Ancak araştırma raporuna göre Block değişim ücretlerini geliri düşük bir banka aracılığıyla yönlendiriyor ve bu sayede büyük finansal kurumlara uygulanan düzenleyici kısıtlamalarından kaçınıyor.

Hindenburg küçük bankalara yönlendirme yönteminin daha önce Block’un rakibi PayPal tarafından yapıldığını ve bu yöntemin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) soruşturmasına yol açtığını hatırlattı.

Araştırma firması raporunda, “Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası’na (FOIA) dayanarak SEC'e sunduğumuz talep, Block'un benzer bir soruşturmanın parçası olabileceğini gösteriyor" denildi. PayPal yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Kovid pandemisi sırasında yolsuzluk için paravan oldu

Hindenburg, Kovid pandemisi sırasında Cash App uygulamalarıyla ilgili yaşanan sorunlara da dikkat çekti. Söz konusu dönemde ABD hükümeti şartlara uyan Amerikalı yetişkinlere teşvik çekleri ödemişti. Raporda, kısıtlamaların Block'un kritik ticari hizmetler için "varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu" iddia etti.

Raporda, "CEO Jack Dorsey, kullanıcıların temassız teknolojisi sayesinde 'banka hesabına gerek kalmadan' Cash App aracılığıyla 'hemen' devlet ödemeleri alabilecekleri tweetledi" denildi.

Cash App'in hükümet ödemelerinin ilk turunun teslim etmesinden sadece birkaç hafta sonra, eyaletler şüpheli görünen hileli ödemeleri geri almaya çalışıyorlardı. Hindenburg, "Washington Eyaleti ödeme sistemleri firmasından 200 milyon dolardan fazla para isterken, Arizona 500 milyon doları geri almaya çalıştı" dedi ve bu iddiaları desteklemek için birden fazla eski çalışana atıfta bulundu.

Donald Trump ve Elon Musk adına sahte kart

Hindenburg, eski çalışanlarla yapılan görüşmelere atıfta bulunarak, "yönetimin baskısının, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Müşterinizi Tanıyın (KYC) yasalarına karşı bir ihmal modeline yol açtığını" iddia etti.

Raporda, uygulamadaki çalışma modelinin “Kara Para Aklamayı Önleme (AML) kurallarını stratejik olarak göz ardı ederek Cash App'in kullanıcı tabanını büyütme çabası” olarak görüldüğü belirtiliyor.

Hindenburg teoriyi test etmek için, eski ABD Başkanı Donald Trump ve Tesla CEO'su Elon Musk adına hesaplar açtı ve daha sonra "açıkça sahte olan Donald Trump hesabı" adı altında Cash Card adı verilen bir Cash App kartı elde etti.

Trump'ın adını taşıyan kart "hemen" postaya ulaştı.

Raporda, “Eski çalışanlar, inceledikleri hesapların %40 ila %75'inin sahte olduğunu, sahtekarlığa karıştığını veya tek bir kişiye bağlı ek hesaplar olduğunu tahmin ediyorlardı” denildi.

Yatırımcıyı yanıltıyor

Açığa satış araştırmaları firması, “Özetle, Block'un yatırımcıları temel metrikler konusunda yanılttığını ve büyümeyi hızlandırmak ve tüketicilere ve hükümete karşı dolandırıcılığın kolaylaştırılmasından kâr elde etmek için yağmacı nitelikteki teklifleri ve en kötü mali uyum uygulamalarını benimsediğini düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

Block, perşembe günü Hindenburg raporuna yanıt verdi. Şirket bir basın açıklamasında, "SEC ile birlikte çalışmayı ve bugün Cash App işletmesi hakkında paylaştıkları yanlış ve yanıltıcı rapor için Hindenburg Research'e karşı yasal işlem başlatmayı amaçlıyoruz" denildi.

Firmadan yapılan açıklamada, “Düzenli mali raporlara sahip, son derece düzenlenmiş bir kamuya açık şirketiyiz ve ürünlerimize, raporlamamıza, uyumluluk programlarımıza ve kontrollerimize güveniyoruz. Tipik açığa satış taktikleriyle dikkatimiz dağılmayacak" ifadelerine yer verildi.

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