ABD BM Daimi Temsilcisi'nden savaş açıklaması: Bu ilk kez oldu

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) harekete geçti. BMGK temsilcileri, Ukrayna’daki insani krizi görüşmek üzere düzenlene toplantıda bir araya geldi. Toplantı sırasında ABD Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BMGK üyelerinin Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmekten sorumlu tutması gerektiğine dikkat çekti. Thomas-Greenfield, "Meslektaşlarım, Cuma gecesi Rusya'nın vetosunun Rusya'yı egemen bir devleti işgal etmekten sorumlu tutmaktan bizi alıkoyamayacağını beyan etmek için bu odanın dışında bir araya geldik. Rusya Cuma günkü kararı veto etti. Ama daha önce de söylediğim gibi Rusya bizim sesimizi veto edemez. Rusya, Ukrayna halkını veto edemez. Ve Rusya BM Sözleşmesi'ni veto edemez. Rusya hesap verebilirliği veto edemez ve etmeyecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, BMGK'nın Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmekten sorumlu tutma konusunda kritik bir adım attığının da altını çizen Thomas-Greenfield, "Şimdi, Güvenlik Konseyi bu hesap verebilirlik yolunda önemli bir adım attı. On yıllardır ilk kez Genel Kurul'da Acil Durum Özel Oturumu çağrısında bulundu. Bu kararı destekleyen Konsey üyeleri, bunun sıradan bir an olmadığını kabul ediyor. Uluslararası sistemimize yönelik bu tehdidi karşılamak için olağanüstü adımlar atmalı ve Ukrayna'ya ve halkına yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" dedi.

Thomas-Greenfield, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "nükleer silahları olmayan bir ülkeyi işgal etmesine ve Ukrayna'da savaşmayacak bir savunma ittifakı olan NATO'nun tehdidi altında olmamasına rağmen" Pazar sabahı Rusya'nın nükleer kuvvetlerini yüksek alarma geçirdiğini vurguladı. Thomas-Greenfield, "Daha bu sabah, Başkan Putin, nükleer silahları olmayan bir ülkeyi işgal etmesine ve Ukrayna'da savaşmayacak bir savunma ittifakı olan NATO'nun tehdidi altında olmamasına rağmen, Rusya'nın nükleer kuvvetlerini yüksek alarma geçirdi. Bu, hepimizi tehdit eden bir başka gerginliği tırmandırıcı ve gereksiz adımdır. Rusya'yı nükleer silahlarla ilgili tehlikeli söylemini yumuşatmaya çağırıyoruz" ifadelerini kaydetti.