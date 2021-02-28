  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık ABD bir aşıya daha onay verdi
Sağlık

ABD bir aşıya daha onay verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Johnson&Johnson firmasının koronavirüse karşı geliştirdiği aşının acil durum kullanımına onay verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 05:29:00 -
ABD bir aşıya daha onay verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), cuma günü bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından oluşan bağımsız panel tarafından onaylanması yönünde tavsiyede bulunulan aşıya ilişkin kararını açıkladı.

Açıklamada, Johnson&Johnson ilaç firmasının geliştirdiği ve tek doz olarak uygulanan Kovid-19 aşısının acil durum kullanımına onay verildiği bildirildi.

Böylece Jonhson&Johnson aşısı, Pfizer/BioNTech ve Moderna'dan sonra ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3'üncü aşı oldu.

44 bin kişi üzerinde denenen Johnson&Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısının yüzde 66 etkili olduğu, hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı açıklanmıştı.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) güncel verilerine göre ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısı 70 milyonu geçmiş durumda.

CDC'nin son verilerine göre, ülkede 47 milyondan fazla kişiye ilk doz, 22 milyonu aşkın kişiye de ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hindistan-Pakistan anlaşması sonrası Türkiye'den ilk açıklama
Gündem

Hindistan-Pakistan anlaşması sonrası Türkiye'den ilk açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hindistan ve Pakistan'ın, Keşmir sınırında ateşkese ve ilgili anlaşmalara uyulması konusunda mutabak..
Tehdit ettiler: ABD'ye cevap verilecek
Dünya

Tehdit ettiler: ABD'ye cevap verilecek

Irak Direniş Grupları Koordinasyon Komitesi, ABD'nin Suriye sınırındaki silahlı grupları hedef alan hava saldırısına "uygun" bir yanıt verec..
Kuruluş Osman’ın Göktuğ’u ilk kez anlattı: O sahneyi çekerken çok etkilendim
Medya

Kuruluş Osman’ın Göktuğ’u ilk kez anlattı: O sahneyi çekerken çok etkilendim

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da Göktuğ karakterini oynayan Burak Çelik diziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Dizide ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay