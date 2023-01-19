'ABD bilinçli yapıyor’ diyen Ramazan Kurtoğlu şok etti: 2025'te patlayacak! Devlet önlem almalı

Küresel ısınma ve iklim değişikliği etkilerine bağlı olarak yurdun dört bir yanında görülen kuraklık, birçok Avrupa ülkesinde de yaşanıyor.

Ortaya çıkan bu durum tüm dünyayı tehdit ediyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, "Başta ABD Hava Kuvvetleri Raporları ve Haarp uygulamaları gösteriyor ki hava modifikasyonları bir silah ve milli/ulus devletler için milli güvenlik meselesi. 2025'te kıtlık patlayacak ve çok can yakacak. Devletimiz her türlü tedbiri şimdiden almalı. Ata tohumu-su-gübre-biyoteknoloji" dedi.

İklim değişiminin bilinçli bir şekilde yapılabileceğini öne süren Ramazan Kurtoğlu, "Hiç düşündünüz mü? Putin Avrupa’yı Doğalgaz ile tehdit etmişti .Ancak Türkiye dahil Avrupa “Kış baharı” yaşıyor. Kuzey Buz Denizi soğukları, kar ve yağmur Kanada ve ABD üzerinde dolaşıyor. Avrupa'da ise ılıman havalar dolaşıyor. Avrupa'ya. ABD Hava Kuv.1996daki raporda 2025i işaret etmişti. Erken geldi mi?" sorusunu sordu.