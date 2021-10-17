ABD beslemesi terörist PKK/YPG korkudan titriyor: Müslim'den alçak tehdit

Son günlerde Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin saldırılarının artmasının ardından Türkiye'nin bölgeye tekrar bir harekat düzenlemesi gündeme geldi. PKK/PYD elebaşı Salih Müslim de PKK'nın yayın organı ANF'ye konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

''Türkiye yıkılır''

Terörist elebaşı Salih Müslim, "Gerçekten böyle bir şeye girişirse bu son çırpınışları olur. Artık öyle bir yere gelir ki Türkiye büsbütün yıkılır. Türkiye çok zor durumda. Bugün daha örgütlüyüz. Direniş de başka türlü olacak." ifadelerini kullandı.