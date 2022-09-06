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Aktüel ABD beslemesi Ruşen Çakır'a tokat üstüne tokat!
Aktüel

ABD beslemesi Ruşen Çakır'a tokat üstüne tokat!

ABD ve birkaç Avrupa ülkesinden fonlandığı belgeleriyle ortaya çıkan gazeteci Ruşen Çakır, kendisinin, eşinin ve oğlunun Fransa'ya yaptığı vize başvurusunun reddedildiğini iddia etti. Fransa İstanbul Başkonsolosluğu ise, "Ruşen Çakır’a yönelik hiçbir vize başvurusu reddinde bulunmadık. İstediği zaman vize başvurusu yapabilir” diyerek Ruşen Çakır'ın algı operasyonunu yalanladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 15:49:00 - 2022-09-06 15:49:43
ABD beslemesi Ruşen Çakır'a tokat üstüne tokat!

ABD ve birkaç Avrupa ülkesinden fonlandığı belgeleriyle ortaya çıkan gazeteci Ruşen Çakır, kendisinin, eşinin ve oğlunun Fransa'ya yaptığı vize başvurusunun reddedildiğini iddia etti. Fransa İstanbul Başkonsolosluğu ise, "Ruşen Çakır’a yönelik hiçbir vize başvurusu reddinde bulunmadık. İstediği zaman vize başvurusu yapabilir” diyerek Ruşen Çakır'ın algı operasyonunu yalanladı.

Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarının yaptığı Schengen vizesi başvurularına verdiği retlerin sayısının artmasıyla birlikte Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye bir 'gizli yaptırım' uyguladığı konuşulmaya başlandı. ABD ve Avrupa'dan aldığı fonlarla kurduğu Medyascope'ta muhalifçilik oynayan Ruşen Çakır da 'mağdur' rolü oynamak için "Benim vize başvurum da iptal edildi" dedi. Ancak bu iddiası üzerinden 24 saat geçmeden Fransa tarafından resmen yalanlandı.

Ruşen Çakır: Fransa başvurumu reddetti

Kendi sitesinin yayınında konuşan Ruşen Çakır, "Normal Schengen vizelerinde de sorunlar çıkmaya başladı. Bugün itibariyle bakıldığı zaman insanlar paralarını yatırıyorlar ve hiç gerekçesiz şekilde vizeleri reddediliyor. Ki bunlardan birisi de benim. Fransa üzerinden yaptığım başvuru elimde kaldı: ben, eşim ve oğlum için yaptığımız başvuru" iddiasında bulundu.

Çakır’ın vize başvurusu bile olmamış

ABD Merkezli Chest Foundation ve birkaç Avrupa ülkesinden aldığı fonlar ortaya çıkan Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır'ın Schengen vize başvurusunun reddedildiği iddiası bizzat Fransa tarafından yalanlandı. Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Twitter hesabından “Açıkça belirtmek isteriz: Sayın Ruşen Çakır’a yönelik hiçbir vize başvurusu reddinde bulunmadık. İstediği zaman vize başvurusu yapabilir” açıklaması yaptı.

 

 

 

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