ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!

ABD'nin, terör örgütü PKK'nın elebaşları Karayılan">Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan için koyduğu para ödülü hakkında Türk siyasetinde temkinli açıklamalar yapıldı.

"Anlaşmanın neticesi olduğu gözüküyor"

HDP cephesinden ise çok farklı bir tepki geldi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Adana milletvekili Meral Danış Beştaş, ABD'nin kararını "uluslararası bir proje" olarak yorumlarken, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye ile olan bir anlaşmanın neticesi olduğu gözüküyor. Öcalan da uluslararası bir ittifakla alındı.”