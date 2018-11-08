0553 313 94 23
impression

ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!

HDP'li Meral Danış Beştaş, ABD'nin PKK elebaşlarının başına koyduğu ödülle ilgili açıklama yaptı.

08 Kasım 2018 Perşembe 09:01
ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!

ABD'nin, terör örgütü PKK'nın elebaşları Karayılan">Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan için koyduğu para ödülü hakkında Türk siyasetinde temkinli açıklamalar yapıldı.

"Anlaşmanın neticesi olduğu gözüküyor"

HDP cephesinden ise çok farklı bir tepki geldi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Adana milletvekili Meral Danış Beştaş, ABD'nin kararını "uluslararası bir proje" olarak yorumlarken, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye ile olan bir anlaşmanın neticesi olduğu gözüküyor. Öcalan da uluslararası bir ittifakla alındı.”

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 09:01
  1. Adana
  2. HDP
  3. abd
  4. amerika
  5. pkk
  6. terör
  7. ödül
  8. meral danış beştaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnsanlık İslâm’ı Türkiye’den öğreniyor
    1. İnsanlık İslâm’ı Türkiye’den öğreniyor
    2. İğrenç olay çöpe atılan mektupla..
    3. ABD'nin sırlarını ifşa eden adam..
    4. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bol gollü..
    5. Derbi gecesi Hasan Şaş istifa etti..
    6. 'Petrol fiyatlarını ben düşürdüm'
    7. İstanbul'da otobüs kazası! Tramvay..
    8. Kılıçdaroğlu'ndan vekillere engel geldi
    9. Ankara'da gecekonduya baskın! 'Kılıç'..
    10. Dolar bugün ne kadar?
    11. ABD başlarına ödül koymuştu.....
    12. Diriliş Ertuğrul'da yer yerinden oynuyor
    13. Kılıçdaroğlu, seçimlerde onları aday..
    14. Sosyal medyada bunu paylaşanlara ceza..
    15. Meclis'te yasak alanda sigara içen..
    16. Herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni zam..
    17. Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den..
    18. Eski muhtar dehşet saçtı: 3 kişi yaralı
    19. Donald Trump, Adalet Bakanı..
    20. Ordu'dan Almanya'ya 150 ton bal
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi