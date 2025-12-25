ABD baskıyı tırmandırdı: Petrol tankeri Atlantik’e sürüklendi

Konuya yakın kaynaklara göre, Trump yönetiminin Karakas’a baskı uygulayan ablukası sürerken, ABD güçleri tarafından takip edilen yaptırımlı bir petrol tankeri Venezuela’dan uzaklaştırılarak Atlantik Okyanusu’na çekildi.

Operasyona yakın kaynaklara göre, ABD’nin sahil güvenliği, pazar günü Barbados yakınlarında kötü hava koşulları altında Bella 1 adlı gemiyle karşılaştı ve tankere güvenli bir şekilde gemiye çıkmak için daha sakin sulara gitmesini talimat verdi.

Ancak gemi Atlantik Okyanusu’na doğru yola çıktı. Bu kaynaklardan biri, ABD’li yetkililerin geminin geri dönmeyeceğini beklediğini belirtti. Bir kaynak, tankerin Venezuela’dan uzaklaştığı sırada petrol taşımadığını söyledi.

Bir ABD yetkilisi, Sahil Güvenlik’in tankeri takip etmekten vazgeçmediğini ve tanker hakkında adli el koyma emri olduğunu söyledi. Tanker mürettebatının sıkı denetim altındaki Venezuela sularından kaçma kararı, ABD Başkanı Donald Trump’ın emrettiği ABD ablukasının, çoğu normalde Çin’e giden Güney Amerika ülkesinin petrol ihracatını nasıl aksattığını gösteriyor.

Operasyon, Trump yönetiminin uyuşturucu kartellerini durdurmak ve Venezuela hükümetine baskı uygulamak için başlattığı, son dönemin en büyük ABD askeri konuşlandırmasının bir parçası.

Trump, USS Gerald R. Ford uçak gemisindeki askerler de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki askeri personelle Noel arifesinde yaptığı telefon görüşmesinde, Karayipler’in şu anda konuşlandırılmak için “ilginç bir yer” olduğunu söyledi.

Denizde uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere haftalarca süren saldırıların ardından ABD’nin “karaya yöneldiğini” yineleyen Trump, uzun süredir sinyalleri verilen karadaki saldırıların ne zaman ve nerede başlayacağı konusunda yine net bir açıklama yapmadı.

Konuya yakın bir kaynağa göre, Beyaz Saray bölgedeki komutanlara önümüzdeki iki ay boyunca Venezuela petrolünü karantinaya almaya odaklanmalarını emretti. Bu kaynak, ABD güçlerinin askeri seçeneklerden ziyade neredeyse tamamen ekonomik ablukaya odaklandığını söyledi.