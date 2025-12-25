  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Steven Saran’ın destekçileri hayrete düşürdü! Konu uyuşturucu, slogan Mustafa Kemal’in askerleriyiz

Borçlu firmalara nefes: Finansal yapılandırma süresi 2 yıl uzatıldı

Dr. Matthews "Miçotakis uluslararası hukukun ihlaline ortak oluyor" Yunanistan suç ortağı

Diyarbakır'da patlama! Yaralılar var

Sosyetenin torbacısı: Sabetayist uyuşturucu baronunun FETÖ bağlantısı!

Başkan Erdoğan'dan baş döndüren yurt dışı diplomasisi: Türkiye artık oyuncu değil oyun kuran

Yine CHP yine rüşvet! Başkan görevden alındı

Mason Talat Paşa Osmanlı Devleti ellerinde battıktan sonra böyle ağlamış

Ekrem tahliye edilsin… Ama iki şartla!

Mansur Yavaş'ın "çorba" tiyatrosu elinde patladı: Dosyada milyonluk konserler, meydanda bir tas çorba var!
Dünya ABD baskıyı tırmandırdı: Petrol tankeri Atlantik’e sürüklendi
Dünya

ABD baskıyı tırmandırdı: Petrol tankeri Atlantik’e sürüklendi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD baskıyı tırmandırdı: Petrol tankeri Atlantik’e sürüklendi

ABD güçleri tarafından takip edilen yaptırımlı bir petrol tankeri, Venezuela açıklarından uzaklaştırılarak Atlantik Okyanusu'na doğru yönlendirildi. Olay, Washington’un yaptırım uygulanan enerji taşımacılığına yönelik baskısını bir kez daha gündeme taşıdı.

Konuya yakın kaynaklara göre, Trump yönetiminin Karakas’a baskı uygulayan ablukası sürerken, ABD güçleri tarafından takip edilen yaptırımlı bir petrol tankeri Venezuela’dan uzaklaştırılarak Atlantik Okyanusu’na çekildi.

Operasyona yakın kaynaklara göre, ABD’nin sahil güvenliği, pazar günü Barbados yakınlarında kötü hava koşulları altında Bella 1 adlı gemiyle karşılaştı ve tankere güvenli bir şekilde gemiye çıkmak için daha sakin sulara gitmesini talimat verdi.

Ancak gemi Atlantik Okyanusu’na doğru yola çıktı. Bu kaynaklardan biri, ABD’li yetkililerin geminin geri dönmeyeceğini beklediğini belirtti. Bir kaynak, tankerin Venezuela’dan uzaklaştığı sırada petrol taşımadığını söyledi.

Bir ABD yetkilisi, Sahil Güvenlik’in tankeri takip etmekten vazgeçmediğini ve tanker hakkında adli el koyma emri olduğunu söyledi. Tanker mürettebatının sıkı denetim altındaki Venezuela sularından kaçma kararı, ABD Başkanı Donald Trump’ın emrettiği ABD ablukasının, çoğu normalde Çin’e giden Güney Amerika ülkesinin petrol ihracatını nasıl aksattığını gösteriyor.

Operasyon, Trump yönetiminin uyuşturucu kartellerini durdurmak ve Venezuela hükümetine baskı uygulamak için başlattığı, son dönemin en büyük ABD askeri konuşlandırmasının bir parçası.

Trump, USS Gerald R. Ford uçak gemisindeki askerler de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki askeri personelle Noel arifesinde yaptığı telefon görüşmesinde, Karayipler’in şu anda konuşlandırılmak için “ilginç bir yer” olduğunu söyledi.

Denizde uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere haftalarca süren saldırıların ardından ABD’nin “karaya yöneldiğini” yineleyen Trump, uzun süredir sinyalleri verilen karadaki saldırıların ne zaman ve nerede başlayacağı konusunda yine net bir açıklama yapmadı.

Konuya yakın bir kaynağa göre, Beyaz Saray bölgedeki komutanlara önümüzdeki iki ay boyunca Venezuela petrolünü karantinaya almaya odaklanmalarını emretti. Bu kaynak, ABD güçlerinin askeri seçeneklerden ziyade neredeyse tamamen ekonomik ablukaya odaklandığını söyledi.

Tanker savaşları kızışıyor! Trump'ın abluka emrine Venezuela'dan sert misilleme
Tanker savaşları kızışıyor! Trump'ın abluka emrine Venezuela'dan sert misilleme

Dünya

Tanker savaşları kızışıyor! Trump'ın abluka emrine Venezuela'dan sert misilleme

Venezuela’dan ABD’ye zehir zemberek "korsanlık" suçlaması! Özgürlük palavraları bitti, niyet petrole çökmek
Venezuela’dan ABD’ye zehir zemberek "korsanlık" suçlaması! Özgürlük palavraları bitti, niyet petrole çökmek

Dünya

Venezuela’dan ABD’ye zehir zemberek "korsanlık" suçlaması! Özgürlük palavraları bitti, niyet petrole çökmek

Venezuela sınırında askeri hareketlilik! ABD’den Karayip’lere ‘Ağır Sıklet’ sevkiyatı
Venezuela sınırında askeri hareketlilik! ABD’den Karayip’lere ‘Ağır Sıklet’ sevkiyatı

Gündem

Venezuela sınırında askeri hareketlilik! ABD’den Karayip’lere ‘Ağır Sıklet’ sevkiyatı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23