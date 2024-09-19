ABD başkanlık yarışında son anket! Büyük kavga: Kamala Harris ve Donald Trump başa baş! İşte o anket

ABD, başkanlık seçimlerine kilitlendi..

Donald Trump'a yönelik suikast girişimi, Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi gibi küresel etkiler yapan olaylarla yarış daha da heyecan kazandı.

Bu süreçte Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığının kesinleşmesiyle de anketler art arda geliyor.

Washington Post'un, başkanlık seçimlerinin sonucunu belirlemede çok büyük etkisi olduğu düşünülen Pensilvanya'da yaptığı ankete göre, Harris ile Trump "istatistiksel olarak eşit" durumda.

HARRIS YÜZDE 48, TRUMP YÜZDE 47

Ankette, Harris ve Trump'ın canlı yayın münazarasından 1 hafta sonra, Pensilvanya'daki olası seçmenlerin iki adayı da yüzde 48 desteklediği, sadece kayıtlı seçmenler dikkate alındığında da Harris'in yüzde 48, Trump'ın ise yüzde 47'lik destek kazandığını ortaya çıktı..

Pensilvanya'da, iki lider arasındaki canlı tartışmanın sorulduğu anket katılımcılarından yüzde 54'ü Harris'in, yüzde 27'si ise Trump'ın daha iyi olduğunu söylerken, yüzde 17'lik kitle, ikisinin de tartışmayı kazanamadığı görüşünü paylaştı.

Pensilvanya seçmenleri, demokrasiye sahip çıkmada yüzde 48'e 45 ile Harris'i desteklerken, ekonomide yüzde 51'e 42 ve göçmenlik politikalarında da yüzde 52'ye 39 Trump'ı tercih etti.

ABD'de, farklı seçimlerde farklı siyasi tercih ortaya koyduğu için "salıncak eyaletler" diye anılan grupta yer alan Pensilvanya'da, 2016 başkanlık seçimlerinde Trump, 2020'deki seçimlerde ise Biden sadece birer farkla yarışı önde tamamlamış ve Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğuna oturmayı başarmıştı..



ULUSAL BİR ANKET İKİ ADAYI DA YÜZDE 47 İLE EŞİT GÖSTERDİ

New York Times, Philadelphia Inquirer ve Siena College'ın yaptığı yeni anketlere göre, Kamala Harris, Donald Trump ile yaptığı tartışmada seçmenleri büyük ölçüde etkiledi ancak başkanlık kampanyasında şu ana kadar belirleyici bir üstünlük elde etmeyi başaramadı.

Ülke çapında yapılan seçim anketinde, Trump ve Harris'in yüzde 47'lik bir desteği paylaştığı, yarışın kafa kafaya devam ettiği tespiti paylaşıldı.

Ulusal ankette olası seçmenler, "Kamala Harris'in başkanlık tartışmasında ne kadar başarılı olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusuna yüzde 67 olumlu yanıt verirken, aynı soru Trump için sorulduğunda bu rakam yüzde 40'ta kaldı.

Bununla birlikte aynı anketin Pensilvanya eyaleti özelinde ise Washington Post'un sonuçlarından farklı olarak, Harris'in Trump'a yüzde 50'ye karşın yüzde 46'lık oranla 4 puan üstün olduğu belirtildi.

Anketin paylaşıldığı New York Times gazetesinde, Harris'in Pensilvanya'da, ulusal çaptakinden daha güçlü olmasının "şaşırtıcı" olduğu, 2016'dan beri en çekişmeli eyaletler arasında yer alan salıncak eyaletin "ülke genelinden daha fazla Cumhuriyetçi eğilim gösterdiği" yorumlarına yer verildi.

Her iki anketin de 15 Eylül'de Trump'a yönelik ikinci suikast girişiminden önce tamamlandığı göz önüne alındığında, yeni anketlerde değişiklik olup olmadığı merak ediliyor.