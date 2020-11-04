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Gündem ABD başkanlık seçimlerinde son durum
Gündem

ABD başkanlık seçimlerinde son durum

Amerika 46’ıncı başkanını seçiyor. ABD halkı Donald Trump ile ABD Başkan Adayı Joe Biden arasında seçimini yapacak. Oylama devam ederken tüm dünya ABD başkanlık seçim sonuçlarını merakla takip ediyor. Peki, seçim sonucunda son durum ne? Donald Trump mı önde Joe Biden mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-04 00:25:00 -
ABD başkanlık seçimlerinde son durum

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 59. devlet başkanlık seçimleri sonuçları belli olmak üzere. Cumhuriyetçi Parti adayı ve mevcut başkan Donald Trump ile son ABD Başkan yardımcısı ve Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın karşı karşıya. Peki, açılan oylara göre hangi aday önde?

ABD başkanlık seçimlerinde son durum

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Başkan Adayı Joe Biden arasında yapılan yarış, tüm dünya tarafından takip edilirken; seçimin ABD tarihindeki en kritik seçim olduğu ifade ediliyor.

23.03 : ABD seçimlerinden gelen ilk sonuçlarda Donald Trump'ın 4 delegenin çıkacağı News Hamshire'da yüzde 61.5, Biden'ın yüzde 38.5 oy aldığı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Başkan Adayı Joe Biden arasında yapılan yarış, tüm dünya tarafından takip edilirken; seçimin ABD tarihindeki en kritik seçim olduğu ifade ediliyor. Öte yandan seçimlere dair ilk sonuçlarda belli olmaya başladı. 4 delegenin çıkacağı New Hampshire'de Donald Trump %61,5 oy alırken Biden %38,5'ta kaldı.

Trump oylama esnasında açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Virginia'da yaptığı konuşmada, "İnanılmaz mitinglerimiz ve inanımaz zamanlarımız oldu. Florida'da çok iyiyiz, Arizona'da çok iyiyiz, Teksas'ta inanılmaz derecede iyiyiz. Her yerde iyi olduğumuzu duydum. Bence harika bir gece geçireceğiz ve daha da önemlisi harika bir dört yıl geçireceğiz" dedi.

ABD'deki başkanlık seçimlerinde oy kullanma işlemleri sürerken, başkan adayları da sandıklar kapanmadan önceki son programlarına devam ediyor.

Kazanması durumunda Trump'ın hitabını ve kutlamasını Beyaz Saray'da yapması bekleniyor.

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