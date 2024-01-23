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Dünya ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat seçmene şok
Dünya

ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat seçmene şok

Yeniakit Publisher
2024-01-23 02:15:00 -
ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat seçmene şok

Demokrat Parti yönetimi ile Demokratik Ulusal Komite (DNC) arasında yaşanan seçim takvimi anlaşmazlığı nedeniyle mevcut ABD Başkanı Joe Biden’ın adının New Hampshire eyaletindeki ön seçimlerde kullanılacak oy pusulalarında yer almayacağı söylendi.

5 Kasım’da yapılacak ABD başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, yarın New Hampshire eyaletinde gerçekleştirilecek ön seçimlere Demokrat Parti’nin bu eyaletteki yönetimi ile Demokratik Ulusal Komite (DNC) arasında yaşanan anlaşmazlık damga vurdu. Demokratların ülke genelindeki seçim takvimini düzenleyen ve New Hampshire’in seçim takvimindeki yerini değiştirip 3 Şubat’taki Güney Carolina seçimlerinden sonraya alma hazırlığı yapan DNC’nin planı, eyalet yasalarını gerekçe göstererek karara karşı çıkan New Hampshire Demokrat Parti yönetiminin itirazı ile karşılaştı. Bunun üzerine eyaletteki ön seçimlerin daha önceden planlandığı şekilde 23 Ocak’ta yapılacağı açıklanırken, yaşanan karışıklık nedeniyle mevcut ABD Başkanı Joe Biden’ın adının yarın yapılacak ön seçimde kullanılacak oy pusulalarında yer almayacağı bildirildi. Biden’ın seçim ofisinden yapılan açıklamada ise, başkanlık seçimlerinde Biden’ın zaten Demokrat Parti adayı olarak pusulada yer alacağı ifade edilerek, yaşanan karışıklığın seçim sürecini etkilemeyeceği belirtildi.

Trump’ın eli güçlenmişti

Mevcut ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışına bir kez daha gireceğini açıkladığı günden bu yana Demokrat Parti’nin adayı olarak görülüyor. Minnesota vekili Dean Phillips ile yazar Marianne Williamson’ın isimleri de Demokrat Parti aday adayı olarak oy pusulalarında yer alsa da, Biden’ın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan, Florida Valisi Ron DeSantis’in seçim yarışından çekilerek kendisine destek olacağını açıklamasının ardından Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın eli güçlenirken, Trump’ın 5 Kasım’da yapılacak seçimlerde rakibi Biden’ı zorlayabileceği yorumları yapılıyor.

Kaynak: AA

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