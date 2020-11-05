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Aktüel ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden, kritik eyaletlerden Michigan'ı kazandı.
Aktüel

ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden, kritik eyaletlerden Michigan'ı kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 02:01:21 -
ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden, kritik eyaletlerden Michigan'ı kazandı.
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