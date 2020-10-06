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Aktüel ABD Başkanlık seçimleri için şu ana kadar 4 milyondan fazla oy kullanıldı
Aktüel

ABD Başkanlık seçimleri için şu ana kadar 4 milyondan fazla oy kullanıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 19:33:25 -
ABD Başkanlık seçimleri için şu ana kadar 4 milyondan fazla oy kullanıldı

NEW YORK (AA) - ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için şu ana kadar 4 milyondan fazla oy kullanıldığı belirtildi.

Erken oylama bilgilerini derleyen ABD Seçimler Projesi adlı siteye göre, posta ve elden zarf bırakma yoluyla şimdiye kadar 4 milyondan fazla oylama yapıldı. 75 bin erken oylamanın yapıldığı 2016’da yapılan son başkanlık seçimlerine kıyasla bunun çok önemli bir artış olduğuna dikkat çekildi.

Sitenin yöneticisi Florida Üniversitesinden seçim uzmanı Profesör Michael McDonald, birçok eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle posta veya sandığa bırakma yoluyla oy kullanmaya izin verilmesinin sayının yükselmesinde ana etken olduğunu belirtti. McDonald, “Seçim günü gelmeden bu kadar insanın önceden oy kullandığını asla görmedik. Birçok insan çok önceden oyunu kime vereceğine karar vermiş.” ifadelerini kullandı.

Erken oylama oranlarına bakarak bu seçimlerde 150 milyon oy kullanılabileceği tahmininde bulunan McDonald, bunun da ülke seçmeninin yüzde 65’ine tekabül edeceği ve bu oranın da 1908’den bu yana en yüksek seviye olacağının altını çizdi.

Seçimler Projesi sitesinde, erken oylama verilerinin posta veya bireysel olarak erken oy kullanmaya izin veren 31 eyaletten geldiğine işaret edilerek, seçimleri belirleyecek 7 önemli eyalette Demokrat partililerin Cumhuriyetçilerden iki kat daha fazla erken oylama yaptığına da işaret edildi.

- Ulusal anketlerde Joe Biden önde

Diğer yandan, Trump’ın rakibi Demokrat aday Joe Biden’in ulusal anketlerde 16 puan önde olduğu, anahtar eyaletlerde de ikili arasındaki yarışın çekişmeli gittiği belirtiliyor.

CNN tarafından 1200’den fazla katılımcı üzerinde 1-4 Ekim'de yapılan ankette, seçmenlerin yüzde 57’sinin Biden’ı, yüzde 41’inin de Trump desteklediği açıklanmıştı.

Anketin Trump ile Biden arasında yapılan ilk başkanlık tartışması sonrası ile cuma günü Trump'ın Kovid-19 virüsüne yakalandığının açıklanmasının ardından gelmesine dikkat çekildi.

3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi Başkan Trump ile rakibi eski Başkan Yardımcısı Biden ilk canlı yayın tartışmasını 29 Eylül'de Ohio eyaletinin Cleveland kentinde gerçekleştirmişti.

Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Biden’in Başkan Yardımcısı adayı Kamala Harris arasındaki ilk seçim tartışması da çarşamba gecesi Utah eyaletinin Salt Lake şehrinde yapılacak.

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