ABD başkanlık seçimleri belli oldu mu? Kim seçildi?
ABD seçim sonuçları ile ilgili detaylar araştırılıyor. Delege sayısını tamamlayan aday seçimin kazanan tarafı olacak. ABD'de yakın tarihin en "kritik" seçimleri olarak nitelendirilen 59. başkanlık seçimlerinde sona yaklaşıldı. Peki, ABD başkanlık seçimleri belli oldu mu? Kim seçildi?
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçiminde oy sayımı devam ediyor. Demokrat aday Joe Biden, sonuçların bu şekilde devam etmesi halinde ABD'nin yeni başkanı olacak.
Oy sayımının devam ettiği Kuzey Carolina'da Trump, Georgia, Pensilvanya ve Nevada'da ise Biden önde görünüyor. Biden 4 eyaletten birinde yarışı önde bitirmesi durumunda ABD'nin yeni başkanı olacak.
Son durum ne?
Donald Trump: 214
Joe Biden: 264
OYLARIN YÜZDE 77'Sİ...
CNN muhabiri Bolduan, en çok merak edilen soruyu yanıtladı, sayılan oylarda yüzde 77 gibi bir oranla tercihin Demokrat aday Joe Biden olduğu bilgisini geçti.
EYALETLERİN ÇOĞUNDA SONUÇLAR BELLİ OLDU
ALABAMA - 9 Delege
Trump: Yüzde 64 / Biden: Yüzde 35
ALASKA - 3 delege
Trump: Yüzde 60 / Biden: Yüzde 36
ARIZONA - 11 delege
Biden: Yüzde 52 / Trump: Yüzde 46
ARKANSAS - 6 delege
Trump: Yüzde 62 / Biden: Yüzde 34
CALIFORNIA - 55 delege
Biden: Yüzde 64 / Trump: Yüzde 34
COLORADO - 9 delege
Biden: Yüzde 56 / Trump: Yüzde 41
CONNECTICUT - 7 delege
Biden: Yüzde 56 / Trump: Yüzde 42
DELAWARE - 3 delege
Biden: Yüzde 59 / Trump: Yüzde 40
FLORIDA - 29
Trump: Yüzde 51 / Biden: Yüzde 47
GEORGIA - 16 delege
Trump: Yüzde 50 / Biden: Yüzde 48
GÜNEY CAROLINA - 9 delege
Trump: Yüzde 57 / Biden: Yüzde 41
GÜNEY DAKOTA - 3 delege
Trump: Yüzde 64 / Biden: Yüzde 32
IDAHO - 4 delege
Trump: Yüzde 60 / Biden: Yüzde 36
ILLINOIS - 20 delege
Biden: Yüzde 56 / Trump: Yüzde 42
INDIANA - 11 delege
Trump: Yüzde 60 / Biden: Yüzde 37
KANSAS - 6 delege
Trump: Yüzde 55 / Biden: Yüzde 42
KENTUCKY - 8 delege
Trump: Yüzde 62 / Biden: Yüzde 35
KUZEY CAROLINA - 15 delege
Trump: Yüzde 50 / Biden: Yüzde 48
KUZEY DAKOTA - 3 delege
Trump: Yüzde 65 / Biden: Yüzde 31
LOUISIANA - 8 delege
Trump: Yüzde 61 / Biden: Yüzde 37
MAINE - 2 delege
Biden: Yüzde 53 / Trump: Yüzde 4
MARYLAND - 10
Biden: Yüzde 63 / Trump: Yüzde 35
MASSACHUSETTS - 11 delege
Biden: Yüzde 65 / Trump: Yüzde 32
MICHIGAN - 16 delege
Trump: Yüzde 53 / Biden: Yüzde 44
MINNESOTA - 10 delege
Biden: Yüzde 53 / Trump: Yüzde 44
MISSISSIPPI - 6 delege
Trump: Yüzde 61 / Biden: Yüzde 36
DELEGE SAYISI KAÇ OLMALI?
538 delege bulunan Seçici Kurul’dan 270 oyu alan aday ABD Başkanı olacak.