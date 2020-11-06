ABD başkanlık seçimleri belli oldu mu? Kim seçildi?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçiminde oy sayımı devam ediyor. Demokrat aday Joe Biden, sonuçların bu şekilde devam etmesi halinde ABD'nin yeni başkanı olacak.

Oy sayımının devam ettiği Kuzey Carolina'da Trump, Georgia, Pensilvanya ve Nevada'da ise Biden önde görünüyor. Biden 4 eyaletten birinde yarışı önde bitirmesi durumunda ABD'nin yeni başkanı olacak.

Son durum ne?

Donald Trump: 214

Joe Biden: 264

OYLARIN YÜZDE 77'Sİ...

CNN muhabiri Bolduan, en çok merak edilen soruyu yanıtladı, sayılan oylarda yüzde 77 gibi bir oranla tercihin Demokrat aday Joe Biden olduğu bilgisini geçti.

EYALETLERİN ÇOĞUNDA SONUÇLAR BELLİ OLDU

ALABAMA - 9 Delege

Trump: Yüzde 64 / Biden: Yüzde 35

ALASKA - 3 delege

Trump: Yüzde 60 / Biden: Yüzde 36

ARIZONA - 11 delege

Biden: Yüzde 52 / Trump: Yüzde 46

ARKANSAS - 6 delege

Trump: Yüzde 62 / Biden: Yüzde 34

CALIFORNIA - 55 delege

Biden: Yüzde 64 / Trump: Yüzde 34

COLORADO - 9 delege

Biden: Yüzde 56 / Trump: Yüzde 41

CONNECTICUT - 7 delege

Biden: Yüzde 56 / Trump: Yüzde 42

DELAWARE - 3 delege

Biden: Yüzde 59 / Trump: Yüzde 40

FLORIDA - 29

Trump: Yüzde 51 / Biden: Yüzde 47

GEORGIA - 16 delege

Trump: Yüzde 50 / Biden: Yüzde 48

GÜNEY CAROLINA - 9 delege

Trump: Yüzde 57 / Biden: Yüzde 41

GÜNEY DAKOTA - 3 delege

Trump: Yüzde 64 / Biden: Yüzde 32

IDAHO - 4 delege

Trump: Yüzde 60 / Biden: Yüzde 36

ILLINOIS - 20 delege

Biden: Yüzde 56 / Trump: Yüzde 42

INDIANA - 11 delege

Trump: Yüzde 60 / Biden: Yüzde 37

KANSAS - 6 delege

Trump: Yüzde 55 / Biden: Yüzde 42

KENTUCKY - 8 delege

Trump: Yüzde 62 / Biden: Yüzde 35

KUZEY CAROLINA - 15 delege

Trump: Yüzde 50 / Biden: Yüzde 48

KUZEY DAKOTA - 3 delege

Trump: Yüzde 65 / Biden: Yüzde 31

LOUISIANA - 8 delege

Trump: Yüzde 61 / Biden: Yüzde 37

MAINE - 2 delege

Biden: Yüzde 53 / Trump: Yüzde 4

MARYLAND - 10

Biden: Yüzde 63 / Trump: Yüzde 35

MASSACHUSETTS - 11 delege

Biden: Yüzde 65 / Trump: Yüzde 32

MICHIGAN - 16 delege

Trump: Yüzde 53 / Biden: Yüzde 44

MINNESOTA - 10 delege

Biden: Yüzde 53 / Trump: Yüzde 44

MISSISSIPPI - 6 delege

Trump: Yüzde 61 / Biden: Yüzde 36

DELEGE SAYISI KAÇ OLMALI?

538 delege bulunan Seçici Kurul’dan 270 oyu alan aday ABD Başkanı olacak.