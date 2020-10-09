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Dünya ABD Başkanı Trump'tan Pensilvanya açıklaması
Dünya

ABD Başkanı Trump'tan Pensilvanya açıklaması

Koronavirüs tedavisi devam eden ABD Başkanı Donald Trump, kendisi iyi hissettiğini belirterek, cumartesi akşamı seçimler için kritik olan Florida'da, pazar akşamı da bir diğer kritik eyalet olan Pensilvanya'da miting yapmak istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 09:34:00 -
ABD Başkanı Trump'tan Pensilvanya açıklaması

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisine Beyaz Saray'da devam eden ABD Başkanı Donald Trump, Fox televizyonunda yayımlanan Sean Hannity Show'a telefon ile bağlanarak değerlendirmelerde bulundu.

Trump, kendisini gayet iyi hissettiğini vurgulayarak, seçimler için kritik iki eyalet olan Florida ve Pensilvanya konusunda, "Planlanabilirse, cumartesi akşamı Florida'da, pazar akşamı da Pensilvanya'da miting yapmak istiyorum" diye konuştu.

Başkanlık Tartışmaları Komisyonunun (CPD), Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden'ın 15 Ekim'de yapacağı canlı yayın tartışmasını sanal ortama taşımasına taşımasına da tepki gösteren Trump, "Ben sanal ortamda yapılacak bir tartışmaya katılmam" dedi.

Trump, Biden'a da "Hadi Joe, hadi tartışmayı yüz yüze yapalım" çağrısında bulundu.

Hannity'nin "Kovid-19 testiniz negatif çıktı mı?" şeklindeki ısrarlı sorusu üzerine Trump, "Yarın tekrar Kovid-19 testi yaptıracağım. Sürekli test yapmak için bir nedeni yok. Ancak doktorlar en son vücudumda çok az enfeksiyon ve virüs buldu" ifadesini kullandı.

Trump'ın yayın esnasında iki kez sesinin kısılması ve başkanın boğazını temizleyerek konuşmaya devam etmesi ise dikkati çekti.

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