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ABD Başkanı Trump'tan flaş Suriye açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye'den çıkma planının sürpriz olmadığını söyledi.

20 Aralık 2018 Perşembe 14:53
ABD Başkanı Trump'tan flaş Suriye açıklaması

Dün ABD Başkanı Donald Trump Suriye'den çekilme kararı almıştı. Trump bu kararının ardından bugün yeni açıklamalar yaptı.

"Suriye'den çıkmak sürpriz değil"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan bir mesaj yayımlayan Trump, "Suriye'den çıkmak sürpriz değildi. Yıllardır bunun için çalışıyorum ve 6 ay önce niyetimi yerine getirmeye karar verdiğimde biraz daha kalmaya karar verdim. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri DAEŞ'in yerel düşmanlarıydı. Hepimiz çalışmak için oradaydık. Şimdi eve dönme ve yeniden inşa etme zamanı" dedi.

"Başkalarının savaşma zamanı geldi"

Trump açıklamasının devamında, "ABD, hiçbir şey kazanmadan değerli yaşamları ve trilyonlarca doları, yaptıklarımızı takdir etmeyen kişileri korumak için Ortadoğu'nun polisi mi olmak istiyor? Sonsuza kadar orada mı kalmak istiyoruz? Artık başkalarının savaşma zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 14:53
  1. Putin
  2. Trump
  3. Suriye
  4. Donald Trump

YORUM YAZ

  • Turkiyeye hos geldinTurkiyeye hos geldin15 dk önce
    Cin'le mucadelenizde Turkiye olmadan olmaz, Suriye de Pkk'yla olmayacagini gordunuz ce Turkiye'ye boyun egdiniz. ABD, Turkiyeyi kendi Uç beyi yapmak istiyor ana Uç beyligi eskisi gibi bedava degil. Uzay ve Roket teknoloji ve techizatini vereceksiniz. Hem de seve seve
  • HalilHalil22 dk önce
    Tabi tabi.milyonlarca ölen suriyeli çocuk virane bir şehir.tecavüze ugramış kadınlar.türkiyeye izin verseydiniz.deaş ın ömrü 10 gündü. Zalimler için yaşasın cehennem

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