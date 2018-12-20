ABD Başkanı Trump'tan flaş Suriye açıklaması

Dün ABD Başkanı Donald Trump Suriye'den çekilme kararı almıştı. Trump bu kararının ardından bugün yeni açıklamalar yaptı.

"Suriye'den çıkmak sürpriz değil"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan bir mesaj yayımlayan Trump, "Suriye'den çıkmak sürpriz değildi. Yıllardır bunun için çalışıyorum ve 6 ay önce niyetimi yerine getirmeye karar verdiğimde biraz daha kalmaya karar verdim. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri DAEŞ'in yerel düşmanlarıydı. Hepimiz çalışmak için oradaydık. Şimdi eve dönme ve yeniden inşa etme zamanı" dedi.

"Başkalarının savaşma zamanı geldi"

Trump açıklamasının devamında, "ABD, hiçbir şey kazanmadan değerli yaşamları ve trilyonlarca doları, yaptıklarımızı takdir etmeyen kişileri korumak için Ortadoğu'nun polisi mi olmak istiyor? Sonsuza kadar orada mı kalmak istiyoruz? Artık başkalarının savaşma zamanı geldi" ifadelerini kullandı.