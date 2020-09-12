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Dünya ABD Başkanı Trump'tan Doğu Akdeniz hamlesi
Dünya

ABD Başkanı Trump'tan Doğu Akdeniz hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump Doğu Akdeniz'deki krizin çözülmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi yapacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 14:05:00 - 2020-09-12 14:06:11
ABD Başkanı Trump'tan Doğu Akdeniz hamlesi

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında Oruç Reis gemisinin bölgeye gitmesiyle başlayan gerilim sürüyor. Yunanistan, adalara yasak olmasına rağmen asker çıkarmaya başlarken Türkiye ise hak ve menfaatlerinden geri adım atmayacağını her platformda yineliyor.

Trump'tan telefon trafiği

Gelişmeler hız kesmeden devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump da Doğu Akdeniz'e dahil oluyor. Dün Katar'ın başkenti Doha'ya giden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo uçakta yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki askerlerini çekmesini söylemişti. Pompeo, bugün ise yaptığı açıklamada, Trump'ın Doğu Akdeniz krizine dahil olacağını, krizin çözülmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

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