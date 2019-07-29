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ABD Başkanı Trump'tan Apple'a darbe!

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşından etkilenen şirketlerin başında Apple geliyor. Şirketin parça üretimi Çin'de yapılan Mac Pro ile ilgili istediği vergi indirimi Donald Trump hükümetinden döndü.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:24
ABD Başkanı Trump'tan Apple'a darbe!

Apple, diğer birçok dünya ülkesinde olduğu gibi, üretim operasyonlarının neredeyse tamamını Çin'e yaptırıyor. ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşından etkilenen şirket, Trump hükümetinden Mac Pro üretimi ile ilgili vergi muafiyeti bekliyordu ancak bu beklenti olumsuzlukla sonuçlandı.

Trump, Apple'ın Teksas'ta fabrika kurmasını istiyor

Bir süredir ABD başkanı Trump'la görüşme halinde olan Apple, Çin'de üretilen Mac Pro modellerinin parçalarında vergi muafiyeti talep ediyordu. Başkan Trump son yaptığı açıklamada Apple'a Çin'den gelen Mac Pro parçaları için herhangi bir vergi indirimi sağlamayacaklarını net bir dille açıklayarak: "Apple’a Çin’de üretilen Mac Pro parçaları için tarife indirimi yapılmayacak. Onları ABD'de üret, tarife yok!" ifadelerini kullandı.

Apple, bu ayın başlarında ABD Ticaret Temsilciliği bürosundan 15 adet Mac Pro parçası üzerinden yüzde 25 verginin kaldırılması talebinde bulunmuştu. Ancak Trump gazetecilerle bir araya geldiğinde Apple'ı kastederek: "Sanırım Teksas'ta bir fabrika kuracaklarını açıklayacaklar ve bunu yaparlarsa çok mutlu olmaya başlayacağım." şeklinde konuşarak bu vergi muafiyetinin reddedileceğinin sinyallerini vermişti.

Şimdi Apple'ın konuyla ilgili yeni hamlesinin ne olacağı merakla bekleniyor.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:24
  1. Apple
  2. Mac Pro
  3. Trump

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