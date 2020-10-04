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Dünya ABD Başkanı Trump'ın özel kalem müdürü koronavirüse yakalandı
Dünya

ABD Başkanı Trump'ın özel kalem müdürü koronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından etrafındaki ekip de koronavirüs testi yaptırdı. Yaptırılan test sonucuna göre Donald Trump'ın özel kalem müdürü Nicholas Luna da koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 18:13:00 -
ABD Başkanı Trump'ın özel kalem müdürü koronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından özel kalem müdürü Nicholas Luna’nın da koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Donald Trump’ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından etrafında görevli kıdemli ekibinin tamamına cuma günü koronavirüs testi yaptırılmıştı.

Özel kalem müdürü koronavirüse yakalandı

ABD basınına göre, ABD Başkanı Donald Trump’a sürekli eşlik eden özel kalem müdürü Nicholas Luna’nın, Trump'ın Covid-19'dan hastanede tedaviye alınmasının ardından yaptırdığı koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Başkan’ın ekibinden yakın danışmanı Hope Hicks, Beyaz Saray Danışmanı Kellyanne Conway, kampanya menajeri Bill Stepien ve en son kampanya danışmanı olarak görev yapan eski New Jersey Valisi Chris Christie de testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Trump'ın koronavirüs korkusu

Koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump'ın hastanedeki doktorlara sık sık 'Ölecek miyim?' sorusunu yönelttiği öğrenilmişti.

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