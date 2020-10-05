ABD Başkanı Trump’ın koronavirüse yakalanması altına mı yaradı?
Altın Piyasaları ve Ekonomi Uzmanı İslam Memiş, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen'in ekonomideki gelişmelerle ilgili sorularını yanıtlıyor. Trump’ın covid-19’a yakalanması dünya borsalarını nasıl etkiledi? Altın ve gümüş piyasasında son durum ne?
MEHMET ÖZMEN / ANKARA
Altın Piyasaları ve Ekonomi Uzmanı İslam Memiş, yeniakit.com.tr'de soruları yanıtladı. Memiş, altın ve gümüşle ilgili kritik açıklamalarda bulunuyor.
Trump’ın covid-19’a yakalanması dünya borsalarını nasıl etkiledi? Altın ve gümüş piyasasında son durum ne?
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