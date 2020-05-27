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Dünya

ABD Başkanı Trump'ın Afganistan'daki tüm askerlerini çekeceği iddia edildi

New York Times gazetesinin haberine göre, çekilmeyi başkanlık seçimlerine kadar gerçekleştirmeyi düşünen Trump, bu konuda askeri yetkililerden brifing alacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 08:21:00 -
ABD Başkanı Trump'ın Afganistan'daki tüm askerlerini çekeceği iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, kasımda yapılacak başkanlık seçimlerine kadar Afganistan'daki tüm ABD askerlerini çekmeyi planladığı ve Savunma Bakanlığının (Pentagon) bu konuda planlama yaptığı iddia edildi.

New York Times gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, askeri yetkililerin gelecek günlerde Trump'a çekilme konusunda brifing vereceği ileri sürüldü.

Haberde, Trump'ın kasımdan önce çekilmenin tamamlanmasını istediği ancak Pentagon'un ise Trump'a daha yavaş ve planlı şekilde çekilmenin faydalı olacağını önereceği kaydedildi.

Hoffman, detay vermedi

Konuyla ilgili sorulara yanıt veren Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, ABD'nin Taliban'la yaptığı anlaşmaya göre temmuza kadar Afganistan'daki asker sayısının 8 bin 600'e çekilmesi planının devam ettiğini vurguladı.

Hoffman, yeni bir planlama olup olmadığı konusunda veya Pentagon'un Trump'a vereceği brifingde nasıl bir öneride bulanacağına dair herhangi bir detay vermeyeceğini ifade etti.

 

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