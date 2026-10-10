  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte modern dedikleri Avrupa! Çağdaşlar değil sapıklar ülkesi Bakan Gürlek duyurdu: 20 ve 13 yıllık iki sır perdesi aralandı Galatasaray rakipleri ile farkı açıyor: Başkan Dursun Özbek rekor geliri açıkladı 1.5 milyar TL bulundu: Kara Haydar soruşturmasında dev servet Azerbaycan’da başörtüsü tartışmaları büyüyor! Devlet televizyonundan skandal mukayese! Devlet Bahçeli'den fon skandalı için flaş sözler: bu ihanettir, insanlığa saygısızlıktır Sigara satışlarında yeni dönem! Kimlik numarası zorunluluğu geliyor! İşte ayrıntılar Satışa gelen Zelenkskiy çıldırdı: 'Trump’tan Putin’e hediye' CHP'li İBB'nin İETT otobüsü yine duvara tosladı: Sultangazi'de can pazarı! Yaralılar var Murat Gülibrahimoğlu da yakalandı! Ekrem, hafriyat vurgunuyla da yüzleşecek
Dünya ABD Başkanı Trump: Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi
Dünya

ABD Başkanı Trump: Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ABD Başkanı Trump: Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "Bence Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı basın açıklamasında, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zelenskiy'nin, ABD ile Rusya'nın dizel yakıt konusunda anlaşmasıyla ilgili eleştirileri hatırlatılan Trump, "Ona (Zelenskiy'ye) 'Rusya'ya karşı istediğini yapabilirsin ancak rafinerileri vurma çünkü bu küresel çapta sorunlara yol açan bir mesele.' dedik. O ise dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Gidip dizel yakıtı vuruyor. Kesinlikle durmalı." ifadelerini kullandı.

Trump, Zelenskiy'yi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmeye istekli olmamakla suçlayarak, "Bence Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi." dedi.

Başkan Trump, bir gazetecinin "Acı çeken Ukraynalılara ne yapmalarını önerirsiniz?" sorusunu, "(Ukraynalıların) Anlaşma yapabilecek yeni bir lider bulmalarını öneriyorum, çünkü aslında pek çok anlaşma yapabilirdi ama nedense hiç yapmıyor." şeklinde yanıtladı.

Trump, "Bu savaş beceriksizlik yüzünden çıktı. Asla başlamamalıydı. Ülkenizin yüzde 30'unu kaybetmiş olmazdınız. Ülkenizin yüzde 30'unu kaybettiniz ve 1 milyondan fazla insan öldü. İki tarafta toplamda 2 milyondan fazla insan hayatını kaybetti." diye konuştu.

 

Nobel ödülü hakkında yorumda bulundu

Öte yandan Trump, Nobel Barış Ödülü'nü alan Güney Afrikalı hukukçu Navanethem Navi Pillay'ı daha önce tanımadığını, ödülü almasının tek sebebinin "İsrail karşıtı tutumu" olabileceğini ifade etti.

Trump, "Aslında alevlenmiş 8 savaşı sona erdirdim, buna rağmen Nobel Ödülü'nü hiç kimsenin adını bile duymadığı birine verdiler. Onun adını daha önce hiç duymamıştım. Tanıdığım hiç kimse de adını duymamıştı. Tek bildiğimiz, sanırım kendisinin İsrail karşıtı bir tutuma sahip olduğu." dedi.

Norveç'in başkenti Oslo'daki Nobel Barış Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe video konferansla katılan Navi Pillay, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım uygulama kararının "kabul edilemez" olduğunu belirtmişti.

Putin’den Trump’a İran mesajı! Çatışma için çözüm önerisi
Putin’den Trump’a İran mesajı! Çatışma için çözüm önerisi

Dünya

Putin’den Trump’a İran mesajı! Çatışma için çözüm önerisi

İsrail basını duyurdu! Trump'tan Netanyahu'ya emir
İsrail basını duyurdu! Trump'tan Netanyahu'ya emir

Dünya

İsrail basını duyurdu! Trump'tan Netanyahu'ya emir

Trump’tan Müslüman adaya skandal sözler! "Cihat" göndermesiyle hedef aldı
Trump’tan Müslüman adaya skandal sözler! “Cihat” göndermesiyle hedef aldı

Gündem

Trump’tan Müslüman adaya skandal sözler! “Cihat” göndermesiyle hedef aldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23