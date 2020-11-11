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Aktüel ABD Başkanı Trump "seçimlerde hile" iddialarını gündeme taşımayı sürdürüyor
Aktüel

ABD Başkanı Trump "seçimlerde hile" iddialarını gündeme taşımayı sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:44:33 -
ABD Başkanı Trump "seçimlerde hile" iddialarını gündeme taşımayı sürdürüyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde "hile yapıldığı" ve asıl kazananın Demokrat Aday Joe Biden değil kendisi olduğuna yönelik iddialarını gündeme taşımayı sürdürdü.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3 Kasım salı günü yapılan ve resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Biden'ın kazandığı seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Seçimlerden önce kendisiyle Biden arasında açık ara fark gösteren anketlere yüklenen Trump, "Yalancı anketçiler ABD ve Washington Post, seçimden önce beni Wisconsin'de Biden'ın 17 puan gerisinde göstererek muhtemel bir yasa dışı baskı anketi üretti. Ancak gerçek şu ki seçim gününde yarışta taraflar çok yakındı ve şu anda biz bu eyaleti kazanmaya hazırlanıyoruz. Seçimlerle ilgili böyle elim birçok olay var." ifadelerini kullandı.

Trump bazı kanalların Al Schmidt isimli bir Cumhuriyetçiyi ekrana çıkararak Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia'daki seçimlerde bir usulsüzlük olmadığını kanıtlamaya çalıştığına işaret ederek, "Schmidt, dağlar kadar hile ve sahtekarlığı görmezden geliyor. Kazanan biziz." ifadelerine yer verdi.


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