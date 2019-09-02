ABD Başkanı Trump şans dilemişti! İran patlamanın ayrıntılarını duyurdu

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Semnan Fırlatma Üssü’nde bir patlama meydana geldiğini; patlamanın rokette değil, rampada meydana geldiğini söyledi.

İran Mehr ajansının haberine göre, yaşanan gelişmeyle ilgili konuşan Rebii, "Bu patlama aslında test aşamasında meydana geldi, fırlatma aşamasında değil. Patlama, rampada meydana geldi. Uyduyu taşıyan roket henüz rampaya konulmamıştı. Dünya çapında da böyle olaylar oluyor. Gelişmiş ülkelerde bile feci patlamalar yaşanıyor. Bu olayda ölen ya da yaralı yok." dedi.

Trump, İran'a şans dilemişti

ABD basınına geçtiğimiz günlerde yansıyan haberlerde, İran'ın kuzeyindeki bir uzay merkezinde, bir roketin, atış rampasındayken patladığı belirtilmişti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, olayın teknik bir arıza nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

Konuyla ilgili Twitter hesabından olayın uydu görüntüsüne de yer vererek bir açıklama yapan Trump, İran'a şans dilemiş, "ABD'nin, İran'daki Semnan Fırlatma Üssü'ndeki Safir SLV uydusunun son fırlatma hazırlıkları sırasında meydana gelen feci kazada hiçbir rolü yok." demişti.

İran Uzay Araştırmaları Merkezi'nde gazetecilere uyduyu gösteren İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi ise Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Nahid 1 uydusunun önünde bir fotoğrafını paylaşarak,"Şu anda Ben ve Nahid 1 burada. Günaydın Donald Trump!" ifadelerini kullanmış, uydunun yakın zamanda fırlatılarak yörüngeye yerleştirileceğini açıklamıştı.