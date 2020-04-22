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Aktüel

ABD Başkanı Trump milli parkların açılacağını duyurdu

2020-04-22 20:30:24 -
ABD Başkanı Trump milli parkların açılacağını duyurdu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, bazı eyaletlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini gevşetmesiyle ulusal parkların da açılacağını bildirdi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen "Dünya Günü" kapsamındaki ağaç dikme etkinliğinde, Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salgından çok yoğun etkilenmeyen bazı eyaletlerin ekonomilerini yeniden faaliyete geçirmeleri için hazırlanan 3 aşamalı eylem planını anımsatan Trump, Kovid-19 için "görünmez düşman" tanımlamasını kullandı.

Trump, "Görünmez düşmana karşı aldığımız önemli yol sayesinde, hazırladığımız eylem planı kapsamında Amerikan halkı için milli parkları ve kamu alanlarını açacağımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

İsim vermeden Çin'e yüklenen Trump, "Bu salgın daha ilk çıktığı yerde kontrol altına alınabilirdi. Salgının nereden çıktığını da hepiniz biliyorsunuz." diye konuştu.

ABD'de alınan Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ülke genelindeki milli parklar ve kamusal alanların birçoğu kapatılmıştı.


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