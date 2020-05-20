ABD Başkanı Trump G7 Zirvesi kararını ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılacağı açıklanan G7 toplantısını, yüz yüze yapmayı düşündüğünü açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10-12 Haziran'da başkent Washington DC yakınlarındaki Camp David yerleşkesinde düzenlenmesi planlanan ancak daha sonra salgın sebebiyle video konferans yöntemiyle gerçekleşmesi planlanan G7 Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump mesajında, "G7 Liderler Zirvesi'ni aynı ya da yakın bir tarihte, Washington DC'de, Camp David'de yapmayı düşünüyorum. G7'nin diğer üyeleri de normalleşme sürecine başlıyor. Bu, normalleşme sürecine büyük bir mesaj olur." ifadelerini kullandı. Başkan Trump, ABD'nin normalleşme sürecine girdiğini anımsattı.