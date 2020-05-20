  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

65 yaş üstündekiler nasıl seyahat edecek? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Serbest bırakılmıştı! DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu hakkında sıcak gelişme

Lokanta usulü acılı ezmenin tarifi | Acılı ezme malzemeleri

65 yaş üstü memleketlerine gidebilir mi? | 65 yaş üstü köylerine gidebilir mi?

LGS'de maske takmak zorunlu mu? | YKS'de maske takma zorunlu mu?
için kalan
Dünya

ABD Başkanı Trump G7 Zirvesi kararını ilan etti

ABD Başkanı Trump, koronavirüs salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılacağı açıklanan G-7 toplantısını, yüz yüze yapmayı düşündüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 20:03:00 -
ABD Başkanı Trump G7 Zirvesi kararını ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılacağı açıklanan G7 toplantısını, yüz yüze yapmayı düşündüğünü açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10-12 Haziran'da başkent Washington DC yakınlarındaki Camp David yerleşkesinde düzenlenmesi planlanan ancak daha sonra salgın sebebiyle video konferans yöntemiyle gerçekleşmesi planlanan G7 Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump mesajında, "G7 Liderler Zirvesi'ni aynı ya da yakın bir tarihte, Washington DC'de, Camp David'de yapmayı düşünüyorum. G7'nin diğer üyeleri de normalleşme sürecine başlıyor. Bu, normalleşme sürecine büyük bir mesaj olur." ifadelerini kullandı. Başkan Trump, ABD'nin normalleşme sürecine girdiğini anımsattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı