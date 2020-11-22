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Aktüel ABD Başkanı Trump, G20 zirvesine video konferans ile katıldı
Aktüel

ABD Başkanı Trump, G20 zirvesine video konferans ile katıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 00:43:15 -
ABD Başkanı Trump, G20 zirvesine video konferans ile katıldı

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan G20 zirvesine video konferans ile katıldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, zirvenin açılışına video konferans ile katılan Trump, dünya liderleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilirken güçlü ekonomik büyümenin ve istihdamın yeniden sağlanması için birlikte çalışma gereğini görüştü.

Zirvede yaptığı konuşmada, "ABD'nin krizle mücadelede var olan bütün kaynaklarını kullandığına, vergi kesintileri, enerji bağımsızlığı ve adil ticaret anlaşmaları ile eşsiz bir ekonomik toparlanmaya" vurgu yapan Trump, ülkesinin "agresif önlemler aldığını, çığır açan tedavilere öncülük ettiğini ve milyonlarca hayatı kurtaracak rekor hızda aşılar ve tedaviler geliştirdiğini" ifade etti.

Trump, G20'nin gelecekteki ekonomik büyüme ve refahı için birlikte çalışmanın önemini de vurguladı.


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