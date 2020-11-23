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Aktüel ABD Başkanı Trump G-20 Zirvesi'nin 2. gününe de video konferansla katıldı
Aktüel

ABD Başkanı Trump G-20 Zirvesi'nin 2. gününe de video konferansla katıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 00:12:58 -
ABD Başkanı Trump G-20 Zirvesi'nin 2. gününe de video konferansla katıldı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan G-20 Zirvesi'nin 2'nci gününe de video konferans ile iştirak etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump, zirvenin 2'nci gününde yaptığı konuşmada, kendi yönetiminin uyguladığı ekonomik modelleri anlattı.

Uluslararası ticarette adil ve mütekabiliyet esasına dayalı işlemlerin geçerli olması gerektiğini vurgulayan ABD Başkanı Trump, işçilerin korunmasına yönelik politikaların önemine de işaret etti.

Kadınların toplumun her alanında daha da güçlendirilmesi gerektiği mesajını veren Trump, zirveye ev sahipliği dolayısıyla Suudi Arabistan'a da teşekkür etti.

Zirvenin ilk gününe de video konferansla katılan Donald Trump, dünya liderleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunu ele almıştı.

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