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ABD Başkanı Trump, 'Erdoğan' sorusuna cevap verdi

Basın toplantısı düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a "Erdoğan İran yaptırımlarına uymayız' dedi, ne diyorsunuz?" sorusu soruldu.

08 Kasım 2018 Perşembe 23:21
ABD Başkanı Trump, 'Erdoğan' sorusuna cevap verdi

ABD Başkanı Donald Trump'a basın toplantısı sırasında gazetecilerden biri tarafından "Erdoğan İran yaptırımlarına uymayız' dedi, ne diyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

"Petrol fiyatlarının yükselmesini istemedim"

Trump soruyu "Bazı ülkelere İran'la petrol ticaretinde muafiyet verdik çünkü petrol fiyatlarının yükselmesini istemedim. Zaten petrol fiyatları da düşüyor. Bu benim sayemde oldu" şeklinde yanıtladı.

Trump, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturmayla ilgili soruya ise "Kongre ile yakın çalışıyoruz, Türkiye ile birlikte çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: enerjienstitusu.com

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 23:21
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