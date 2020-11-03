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Gündem ABD başkanı olmak için ne kadar oy almak gerekir?
Gündem

ABD başkanı olmak için ne kadar oy almak gerekir?

Amerikan halkı, 3 Kasım'da hem ülkeyi 4 yıl yönetecek yeni başkan için Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden arasında bir seçim yapıyor. Tüm dünyanın takip ettiği ABD başkanlık seçimi oylaması sürüyor. Peki, adayların kazanmak için kaç oya ihtiyaçları var? ABD başkanı olmak için ne kadar oy almak gerekir?

Yeniakit Publisher
2020-11-03 18:33:00 -
ABD başkanı olmak için ne kadar oy almak gerekir?

ABD'nin eyaletleri coğrafik olarak farklı saat diliminde yer aldığı için, oy kullanma işlemi farklı saatlerde gerçekleşiyor, bu durum bazı eyaletlerde oy durumunu önemli hale getirerek seçim sonucunda anahtar rol oynayan eyaletleri belirliyor.

Mevcut sistemde, "bölünmüş Kongre" ile yönetilen ABD'de, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinde, 2018'deki ara seçimlerde Demokratlar çoğunluğu yakalamıştı.

Mecliste 232 Demokrat, 197 Cumhuriyetçi ve 1 Liberteryan vekil bulunurken, 5 koltuk ise çeşitli nedenlerle boş durumda.

Federal göreve gelecek kişilerin nihai onayını veren 100 sandalyeli Senatoda ise şu anda çoğunluk Cumhuriyetçilerde. Senatoda Cumhuriyetçilerin 53 koltuğu, Demokratların 45 koltuğu, Demokratlarla hareket eden bağımsızların da 2 koltuğu bulunuyor.

Senatonun Cumhuriyetçilerin elinde bulunması, görevindeki 4 yılı boyunca Trump'a birçok adayının onaylanması sürecinde kolaylık sağlarken, geçen şubatta Trump'ı, hakkındaki azil soruşturmasından aklayan da yine Senato oldu.

ABD başkanı olmak için ne kadar oy almak gerekir?

Dünyanın gözü ABD'deki Başkanlık seçimlerinde! En fazla oyu alan değil, 270 delegeyi alan ‘Başkan’ seçilecek
Bir diğer önemli kıstas ise eyaletlerin sahip olduğu delege hakkı, örneğin California eyaletinin 55 delege çıkartma hakkı bulunuyor.

ABD'de Başkanlık Seçimleri, iki aşamalı olarak yürütülüyor. ABD halkı sandığa giderek kayıtlı oldukları eyaletin Seçiciler Kurulu'na göndereceği delegelere oy veriyor. Halkoyuyla seçilen delegeler de başkan ve başkan yardımcısını seçiyor. Seçici Kurul'da 538 delege bulunuyor ve başkan seçilmek için adaylardan birinin toplamda en az 270 delegeye sahip eyaletler seçimini kazanması gerekiyor.

Önemli olan delege sayısı olduğundan ülke genelinde en fazla oyu kazanan adayın başkan seçilemediği durumlar da oldu. Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton, 2016 yılında ülke genelinde Donald Trump'tan yaklaşık 3 milyon daha fazla oy almasına karşın yeterli delege sayısına sahip olamadığı için seçilememişti.

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